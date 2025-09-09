La Escuela Municipal de Música y su flechazo con el heavy: «Aportaremos una sonoridad diferente a Barón Rojo»

Sin duda, la aportación de la Escuela Municipal de Música al concierto de este martes de Barón Rojo (21:30 horas) es uno de los ... alicientes más esperados de la música de fiestas. Los rockeros de vieja escuela y esas nuevas generaciones que aún prefieren un pedal de distorsión a un 'autotune' tienen este martes su 'momentazo'. Francisco Javier Alonso, director de la escuela, explica cómo tienen preparado ese ensamblaje siempre prolífico entre una banda de música orquestada y una gran banda de rock.

-¿Cómo recibieron la noticia de colaborar con los 'barones' en estas fiestas?

-Para la Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid es un auténtico orgullo y un hito muy especial. Colaborar con una leyenda tan consolidada como Barón Rojo no solo nos llena de satisfacción, sino que también supone una gran responsabilidad. Apostar por nuestros músicos en un escenario compartido con un grupo tan emblemático del rock español eleva el desafío. Además, hacerlo en la Plaza Mayor, en el corazón de Valladolid, multiplica la emoción y la importancia del momento.

-¿Qué han descubierto artísticamente en esta colaboración?

-El repertorio que vamos a interpretar junto a Barón Rojo se aleja mucho del repertorio que una banda de música suele manejar. Ha supuesto un reto muy importante para todos los músicos de la Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid y les ha hecho enriquecerse enormemente.

-Algunos veteranos sostienen que el heavy clásico y la música sinfónica tenían bastantes puntos en común. ¿Están de acuerdo?

-Efectivamente, creemos que lo que va a aportar nuestra banda es una sonoridad diferente a las piezas de Barón Rojo. Y desde la humildad y el respeto absoluto al repertorio original de Barón Rojo, nuestro objetivo es precisamente eso: aportar esa sonoridad propia de una banda de música de escuela, enriquecer esas piezas icónicas con un color distinto y darles una dimensión que pueda sorprender y emocionar al público.

-¿Con qué canciones de Barón Rojo piensan ensamblar más?

-Hay temas de Barón Rojo que encajan de manera muy natural con una banda de música. Canciones como 'Los rockeros van al infierno', 'Resistiré' o 'Hijos de Caín' son himnos que, al sumarse a los metales, las maderas y la percusión, adquieren una fuerza especial. Estamos convencidos de que esos momentos serán de los más vibrantes del concierto.

-¿Qué proyectos tiene la Banda y qué supone actuar en la Plaza Mayor?

-La Banda de la Escuela Municipal de Música afronta cada curso con proyectos muy variados: conciertos pedagógicos, colaboraciones con otras agrupaciones y participación en los principales actos culturales de la ciudad. Septiembre, en concreto, está siendo un mes muy completo, con la presencia de la Banda y del Coro en distintos escenarios como por ejemplo la misa y procesión en honor a la Virgen de San Lorenzo, el mercadillo solidario del ELA, la celebración del 175 aniversario de la Academia de Caballería, la festividad de la Policía Local de Valladolid y, por supuesto, el concierto en la Plaza Mayor junto a Barón Rojo.

-No es la primera vez que suben al gran escenario de la Plaza Mayor ¿verdad?

-Esta será la tercera vez que actuamos en ese escenario tan emblemático, después de haberlo hecho anteriormente con Mocedades y con Helena Bianco. Para nosotros es un orgullo inmenso poder volver a subirnos allí en la festividad de Nuestra Señora de San Lorenzo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad representar a una escuela con más de 1600 alumnos. Queremos que en cada actuación la ciudad se sienta parte de esta gran familia de la EMMVA y que, al igual que hacen nuestros estudiantes día a día, pueda hacer realidad sus sueños a través de la música. Ese es nuestro principal objetivo: que Valladolid disfrute y se identifique con lo que juntos compartimos sobre el escenario.