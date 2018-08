El circo llegará este año por primera vez sin animales a Valladolid tras el veto municipal Animales del circo Holiday en el Real de la Feria de Valladolid en 2015. / Henar Sastre El pleno aprobó en octubre de 2016 una moción para promover los espectáculos sin fieras VÍCTOR VELA Martes, 28 agosto 2018, 08:29

Los tigres Raisa y Sherkan no abrirán más sus fauces y dejarán paso al número de alambre de Nicol Nicols. La osa Tima, artista de la trompeta y el 'hulahoop', cederá su espacio en la pista a las telas aéreas del Dúo Gerlyn. No habrá ya cocodrilos ni caimanes en el Gran Circo Holiday, que este año llegará a Valladolid (del 14 al 23 de septiembre) sin jaulas ni la figura del domador. El mayor espectáculo del mundo se acercará sin animales a orillas del Pisuerga, después de que el Ayuntamiento mostrara el rechazo a su uso en el pleno de octubre de 2016 e instara a la dirección del circo a adaptar su montaje con números de equilibristas, malabaristas, contorsionistas y payasos... pero nada de elefantes o leones. Valladolid se suma así a la lista de ciudades (Cádiz, Córdoba, Huelva, Barcelona, Zaragoza, Gijón, Burgos, Orense, Logroño...) contrarias a los circos con animales. Los dos últimos años, el montaje ya redujo la presencia de fieras. Ahora, ni zarpas ni garras ni colmillos, como confirmó ayer Ramón Sacristán, director del Gran Circo Holiday, un clásico de la feria vallisoletana. «Nos hemos tenido que adaptar no solo aquí, también en Palencia (a Salamanca sí que acudirán con animales)», explica Sacristán. «Llevamos varios meses diseñando el nuevo espectáculo. Es un circo moderno y muy espectacular. Un montaje de alta categoría, visual y mágico», indican los responsables de un circo que los dos últimos años ya redujo la presencia de números con animales y que ahora los ha eliminado por completo.

El 7 de agosto de 2015 (apenas unas semanas después de la llegada de Óscar Puente a la Alcadía), el equipo de Gobierno ya mostró su intención de apostar por un circo sin animales y así se lo transmitió a los feriantes en una reunión preparatoria a las fiestas de aquel año. Catorce meses después, Toma la Palabra y Sí Se Puede presentaron una moción conjunta en el pleno en la que manifestaban «su apoyo a espectáculos circenses que no exhiban o hagan uso de animales» e instaba a la Junta a modificar la ley de protección animal, que tolera la participación de fieras en los circos. Ya entonces se apuntó la necesidad de «un periodo de adaptación»para que los circos transformaran sus números. Ahora, dos años después, las ferias de Valladolid acogerán un circo sin animales. Tampoco los hay, por ejemplo, en el mercado castellano de San Pedro Regalado o la Cabalgata de Reyes.

La asociación animalista LiberaCyL celebró esta decisión. «Es un paso importante que ayuda a crear conciencia social. Es la demostración de que uno se puede divertir sin usar para ello seres vivos. Así, ningún niño verá lógico el uso y abuso de animales en espectáculos públicos, aunque haya todavía una minoría que tolera el sufrimiento de los animales», explica Nuria Nieto, portavoz de LiberaCyL, entidad que, a través de IU, ha reclamado en las Cortes de Castilla y León una modificación de la ley de Protección Animal que incluye una excepción «injusta e indigna». «Hay una prohibición tasada de peleas de perros o de gallos y, sin embargo, se permite el circo con animales, un espectáculo avalado por la Junta sin tener en cuenta el grado de impacto en la sociedad», asegura Nieto. Durante el pleno vallisoletano, el Partido Popular manifestó su «postura cero contra el maltrato animal», pero abogó por respetar a los profesionales del circo que cumplen con la ley y cuidan a los animales. «Esto nos podría llevar a prohibir el adiestramiento de perros por parte de la Policía», indicó el presidente del PPmunicipal, José Antonio Martínez Bermejo.

Así, el Gran Circo Holiday llega este año a Valladolid sin animales. En su lugar, trapecios, malabaristas, espectáculos de luces láser y números cómicos. Como novedad, estrenan ubicación. Ya no se colocarán en el interior del Real de la Feria, sino que la carpa ocupará el espacio del aparcamiento del estadio José Zorrilla donde habitualmente se instalan las casetas regionales. Al no haber jaulas o remolques con animales, la superficie que necesitan para instalarse es menor.

Delicias de la huerta de Murcia en las casetas regionales

La huerta murciana –con arroces en su oferta gastronómica– estará este año presente en la feria del folclore y la gastronomía, que alcanza su edición número 36 con la participación de las 16 casetas que el domingo, a las siete de la mañana, comenzaron su instalación junto al estadio. «Nos hubiera gustado comenzar el montaje el viernes, pero lo hemos tenido que retrasar dos días por la celebración del partido del Real Valladolid con el Barcelona», explicó José Luis Bellido, presidente de las Casas Regionales, quien confía en acelerar los trabajos y recuperar entre hoy y mañana esas dos jornadas de retraso. El objetivo es que todo esté listo para la apertura del sábado, a las 13:00 horas.fiestas, Murcia se suma al listado de casetas participantes. Se cae Aragón, que no ofrecerá su riqueza culinaria. «Las bajas suelen venir motivadas por la falta de relevo generacional para atender la caseta. En muchas casas regionales sus integrantes son personas mayores, faltan jóvenes», asegura Bellido. Las barras presentes este año permiten recorrer España a través del paladar, con paradas en Asturias, Andalucía (con su caseta de más de 600 metros cuadrados), Ávila, Canarias, Cantabria, Cataluña, Salamanca, Galicia, León, Melilla. Murcia, Navarra, La Rioja,Segovia, Valencia y Zamora. «Hay que destacar además el esfuerzo que se hace por servir productos directamente llegados de las lonjas, como el pulpo de la Casa de Galicia o las sardinas de Santander», añade.

Vuelve la noria al paisaje de los carruseles

Una semana llevan en Valladolid los feriantes más madrugadores, aquellos que requieren de más tiempo para montar sus atracciones. Serán 140 en total, un número similar al del año pasado. Pero habrá novedades. La más importante es que Valladolid volverá a tener noria, de 65 metros de altura. Juan Arcos, portavoz de los feriantes, explica que el colectivo ha manifestado al Ayuntamiento su inquietud porque las fiestas comiencen este año tan pronto (el 31 de agosto), lo que limita su presencia en otras plazas. «Valladolid es la mayor feria de Castilla y León. Eso hace que algunos no vayan a Palencia y que otros prefieran prolongar su estancia en Bilbao», asegura.