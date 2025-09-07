Los ciclistas recorren Valladolid en memoria de los fallecidos en accidentes

El Norte Valladolid Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

Las calles de la capital han sido el escenario en la mañana de este domingo festivo, en el marco de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, de dos concurridas marchas, una ciclista y otra motera, que han recorrido el casco urbano, en el caso de la primera, con un marcado carácter reivindicativo para reivindicar seguridad en las carreteras y recordar de paso a los deportistas fallecidos en accidentes de tráfico.

La primera de las marchas, la cicloturista, organizada por la Coordinadora de Peñas, ha salido a las 10:30 horas de la Acera de Recoletos para realizar un recorrido de ida y vuelta, en el que han estado escoltados por policías municipales en bicicleta, con parada obligada en el monolito en memoria de las víctimas del cruce de la calle Manuel Jiménez Alfaro con la avenida de Salamanca, frente al puente de Hispanoamérica.

Allí, ante la escultura del ciclista, cuya peana luce los nombres de los deportistas vallisoletanos fallecidos en accidente en los últimos años, se ha realizado un acto en su memoria en el que el Ayuntamiento, de la mano de la concejala de Deportes, Mayte Martínez, ha entregado un obsequio al policía y ciclista aficionado Aitor Martínez en reconocimiento de su incansable labor para promocionar la seguridad vial. Él mismo acompañaba a Jesús Negro, cuyo nombre muestra una placa en el monolito, cuando ambos fueron arrollados por un camión en la VA-30 el 25 de febrero de 2016 que le costó la vida a Jesús y que le causó graves heridas a Aitor.

Ampliar Los moteros concentrados en la plaza del Milenio antes del desfile. El Norte

Y en paralelo, en este caso con salida a las once de la mañana desde la plaza del Milenio, la ciudad ha salido a una suerte de aperitivo de Pingüinos con un desfile motero, exclusivamente de Harley Davidson, integrado por decenas de aficionados a lomos de sus monturas, que han recorrido las calles de la ciudad en una ruta que ha concluido en la plaza de la Universidad.

En el caso de las motos, que han hecho hasta tres paradas en Parquesol, Vallsur y frente al nido pingüinero de la carretera de Rueda, se trataba de la XXI Reunión Harley Davidson and Custom 2025.