Loquillo, cara a cara con el público durante el concierto que ofreció en la Plaza Mayor de Valladolide en el año 2000.

Loquillo, cara a cara con el público durante el concierto que ofreció en la Plaza Mayor de Valladolide en el año 2000. Gabriel Villamil

25 años de la Virgen de San Lorenzo: la fiesta que cambió Valladolid

El traslado de las fiestas de San Mateo a San Lorenzo en el año 2000 abrió un nuevo ciclo festivo en la ciudad. Algunas de las voces que lo hicieron posible lo cuentan mientras posan con la pañoleta de El Norte

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:11

Durante generaciones, el mes de septiembre vallisoletano estuvo marcado en rojo por San Mateo –el 21 de septiembre–, sin embargo, en el año 2000, con ... Francisco Javier León de la Riva como alcalde, se decidió dar un giro y trasladar las fiestas a la Virgen de San Lorenzo –8 de septiembre–, la patrona de la ciudad. Aquellas primeras fiestas, que hoy ya parecen de toda la vida, provocaron un buen debate entre los diferentes sectores afectados y también entre la ciudadanía. No todos recibieron la noticia con alegría. A muchos les costó «cambiar de santo», sin embargo, 25 años después, lo ven como un acierto ya que con el cambio se mejoró la climatología, se alargó la actividad en la calle y se aprovechó un festivo local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

