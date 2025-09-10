El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambiente general de la Terraza de El Norte durante la mañana del martes.
Ambiente general de la Terraza de El Norte durante la mañana del martes. José C. Castillo

La Terraza de El Norte, una cita ineludible durante las fiestas

El decano de la prensa vuelve a reunir a clientes, colaboradores o representantes institucionales en este punto de encuentro

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:50

Por segundo día consecutivo, la Terraza de El Norte ha vuelto a convertirse en punto de encuentro. El decano de la prensa ha reunido a un nutrido grupo de clientes, colaboradores o representantes institucionales en este punto de encuentro en el que se convierte el patio del hotel Recoletos Valladolid cada mañana de feria.

Ver 42 fotos

Ver 37 fotos

El evento cuenta con el patrocinio de Tressis, Mahou, Abanca y Bodegas Protos y entre otros productos, los asistentes pueden degustar cada mañana los quesos de Campoveja o los jamones de Blázquez.

Esta cita se ha convertido en una cita ineludible durante la fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

