La Terraza de El Norte, una cita ineludible durante las fiestas El decano de la prensa vuelve a reunir a clientes, colaboradores o representantes institucionales en este punto de encuentro

Ambiente general de la Terraza de El Norte durante la mañana del martes.

Laura Negro Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:50 | Actualizado 20:18h.

Por segundo día consecutivo, la Terraza de El Norte ha vuelto a convertirse en punto de encuentro. El decano de la prensa ha reunido a un nutrido grupo de clientes, colaboradores o representantes institucionales en este punto de encuentro en el que se convierte el patio del hotel Recoletos Valladolid cada mañana de feria.

El evento cuenta con el patrocinio de Tressis, Mahou, Abanca y Bodegas Protos y entre otros productos, los asistentes pueden degustar cada mañana los quesos de Campoveja o los jamones de Blázquez.

Esta cita se ha convertido en una cita ineludible durante la fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

