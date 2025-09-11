Que nunca falte un buen brindis La Terraza de El Norte cierra su tercera y última jornada como referente de las fiestas vallisoletanas

Laura Negro Valladolid Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:03

Llega el momento de decir adiós, de volver a emplazarnos para dentro de un año y, si puede ser antes, mucho mejor. Entre brindis y amables conversaciones ha cerrado este jueves la Terraza de El Norte, punto de encuentro durante las fiestas de Valladolid.

Numerosos invitados han vuelto a congregarse en el patio del hotel Recoletos Valladolid para brindar por las fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo y por todo aquello que merezca la ocasión.

Políticos, representantes de diferentes entidades, del mundo empresarial o colaboradores del decano de la prensa han participado en esta terraza que se ha desarrollado durante tres días y que ha contado con el patrocinio de Tressis, Mahou, Abanca y Bodegas Protos y en el que se han podido degustar los productos de quesos Campoveja y Jamones Blázquez.