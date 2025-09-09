El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aida Barrio

La fiesta pasa por La Terraza de El Norte

Amigos, clientes y colaboradores del decano de la prensa diaria se han dado cita en el Hotel Valladolid Recoletos, punto de encuentro habitual cada año

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:24

El Norte de Castilla ha inaugurado este martes su tradicional Terraza de Fiestas, uno de los espacios más esperados de la programación social de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid. El encuentro ha tenido lugar en el patio del hotel Valladolid Recoletos, donde el periódico reunió a numerosos amigos, clientes y colaboradores para compartir un refrigerio en un ambiente totalmente distendido y muy festivo.

Esta gran cita, que se ha convertido en una costumbre cada mes de septiembre, sirve como punto de encuentro entre el mundo empresarial, institucional, social y cultural de la ciudad. En ella, directivos, profesionales y representantes de distintos sectores se acercan para brindar por las fiestas y reforzar la estrecha relación que mantienen con el decano de la prensa española.

Ver 53 fotos

Ver 18 fotos

El evento ha contado, además, con el respaldo de las firmas Tressis, Mahou, Abanca y Bodegas Protos y los asistentes han podido degustar los quesos de Campoveja y el jamón de Jamones Blázquez. Con este gesto, El Norte de Castilla revalida su papel como anfitrión de encuentros que sirven para reforzar lazos y que ponen en valor la cercanía del periódico con sus lectores y con quienes forman parte de la vida social vallisoletana.

