Barón Rojo: «Formamos parte del rock clásico de todos los tiempos»

'Casi me mato', 'Los rockeros van al infierno', 'Concierto para ellos'… ¿Quién no se ha sorprendido tarareando alguna vez aquello de «Mi rollo es ... el rock»? Barón Rojo fueron los que mejor supieron popularizar el 'heavy metal' en español y este martes (21:30 horas) vuelven a Valladolid para celebrar su 45 años con la participación la Escuela Municipal de Música,. que orquestará sus emblemáticas canciones. Armando de Castro (guitarrista y cantante del grupo) nos ofrece pistas de lo que se podrá ver este martes en la Plaza Mayor.

-¿Qué ganan las canciones de Barón Rojo cuando están flanqueadas por toda una orquesta como la que les acompaña este martes en Valladolid?

-Cuando tienes una compañía musical te sientes especialmente arropado, dentro de una gran estructura… pero también ello implica más responsabilidad, ya que tienes que estar especialmente atento y en simbiosis con grandes músicos y con un director. No es la primera vez que hacemos un concierto de este tipo, ya que en 2008 iniciamos este formato con la Banda de Mislata en Valencia en la que había unos 100 músicos.

-La vida de Barón Rojo está llena de despedidas, regresos, reencuentros y problemas con componentes originales… Sin embargo, su popularidad se ha mantenido intacta con los años. ¿Cuál es el secreto?

-Imagino que formamos parte del rock clásico de todos los tiempos. Igual que se mantienen Mozart, Vivaldi o Haydn, la música de Barón Rojo también se consagra y se mantiene. Pertenecemos al rock cantado en español y hemos creado canciones muy importantes que aquí y en Latinoamérica todo el mundo quiere escuchar.

-Este año han vuelto a compartir escenario en varias ocasiones con Obús, sus eternos rivales de los años 80 ¿Sigue habiendo piques entre ustedes?

-Mi visión es que Obús tenían la sensación de ser el número 2 y por eso querían encaramarse o estar cerca del número 1 para desbancarle. Eso creó cierta rivalidad e incluso algunas veces se podía llegar a lo personal. Ahora nos proponen hacer giras conjuntas y eso da lugar a un cartel atractivo para el público. Yo me llevo muy bien con ellos, especialmente con su guitarrista Paco Laguna.

-En 2020 anunciaron su último vuelo, pero lo cierto es que siguen actuando, celebrando aniversarios y tocando por toda España ¿No piensan en una despedida épica y real como la de Ozzy Ousbourne?

-Estamos ahora muy bien haciendo conciertos especiales como este de Valladolid. Lo de Ozzy ha sido muy importante para la comunidad del rock. Siempre he sido un admirador de Black Sabath y considero a Ozzy un personaje pintoresco con una gran vista comercial que ha sabido ser mediáticos hasta sus últimos momentos.

-¿Qué recuerdan de aquella gran noche de 1982 volando sobre Inglaterra en el 'Reading Festival' con los más grandes del 'heavy'?

-Ha sido la única vez que un grupo español ha actuado en un festival de este tipo. Y eso tiene mucho más mérito cuando se trata de un grupo que no es ni inglés ni americano. Fue difícil estar ahí, pero nos quedamos con un gran sabor de boca. Quizás hubiera sido mejor que actuáramos allí unos años más tarde porque aún teníamos ciertas inseguridades como por ejemplo si cantar en inglés o en español. Nos llegamos a anunciar a veces como 'Red Baron' (risas)

-Tras el concierto de esta noche, ¿qué planes tiene Barón Rojo?

-Estamos celebrando nuestro aniversario. Un 16 de agosto de hace 45 años actuamos por primera vez con el nombre de Barón Rojo y fíjate lo que ha llovido ya. Por suerte nos conservamos bien, yo continúo haciendo los 1.500 metros en la piscina. Nos encanta una frase inglesa que nos representa bastante y que dice «no hemos quemado la vela por los dos lados».