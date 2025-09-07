El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Elena de Luis recoge el testigo de su tío José González Gerbolés. José Carlos Castillo

Fiestas de Valladolid

La ofrenda floral pasa de tío a sobrina después de 22 años de tradición

Elena de Luis coge el testigo de José Antonio González Gerbolés para continuar con la tradición en la Plaza Mayor

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:30

Florido y hermoso… El discurrir de Nuestra Señora de San Lorenzo por la alfombra floral que este año cumplirá su edición número 22. Pero no ... será una alfombra más. Será la del relevo, la de las nuevas generaciones, pero con el aporte del experto de siempre porque Elena coge el testigo de José. La sobrina coge el relevo del tío que es a su vez maestro en este arte. Porque este año la alfombra tiene más nombre de mujer si cabe dado que la resentida salud del profesor ha obligado a ceder el testigo a la alumna si bien hay que apuntar que es estudiante aventajada en la confección de este tipo de coloristas alfombras debido a que participa ayudando a su elaboración desde su juventud.

