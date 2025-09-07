La ofrenda floral pasa de tío a sobrina después de 22 años de tradición

Florido y hermoso… El discurrir de Nuestra Señora de San Lorenzo por la alfombra floral que este año cumplirá su edición número 22. Pero no ... será una alfombra más. Será la del relevo, la de las nuevas generaciones, pero con el aporte del experto de siempre porque Elena coge el testigo de José. La sobrina coge el relevo del tío que es a su vez maestro en este arte. Porque este año la alfombra tiene más nombre de mujer si cabe dado que la resentida salud del profesor ha obligado a ceder el testigo a la alumna si bien hay que apuntar que es estudiante aventajada en la confección de este tipo de coloristas alfombras debido a que participa ayudando a su elaboración desde su juventud.

Elena de Luis González vive estos últimos días entre los nervios de la responsabilidad y las emociones del estreno. «Aunque llevo más de media vida dedicado a este tema, desde que hicimos la alfombra en Viana de Cega hace 29 años, lo cierto es que siempre, cada alfombra es especial porque lleva mucho de los que la hemos diseñado y de todos los que han participado en confeccionarla» dice Elena que, junto a su tío, José González Gerbolés, reconocen estar «preocupados e ilusionados, mirando al cielo y pendiente de los voluntarios».

Elena será, desde este año, la responsable de coordinar la confección de esta obra de arte efímero. José ya lo anunció el año pasado y, efectivamente, señala que su salud ya no le permite el gran trabajo que conlleva esta creación. Aún con todo, manifiesta, «en segunda fila se vive, con corazón, con toda la ilusión, emoción y cariño del mundo» cuando nos presenta las plantillas de este año que serán un homenaje, recalca su sobrina, dado que se emplearán los elementos de dibujo de la primera alfombra realizada en honor a la Patrona de Valladolid.

Un tapiz que tiene una superficie superior a los 75 metros cuadrados, alargado, entre prácticamente las calles de Ferrari y de Santiago, que este año también homenajea al cuarto de siglo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo con un cuidado juego y empleo de colores predominados por el violeta, azul y verde pero con toda la gama para detalles y flores. Las referencias marianas son idénticas a la primera alfombra floral, la de hace 21 años, como revela José, pero con mucha más experiencia y satisfacción: «No hacemos las alfombras para los ayuntamientos sino para los ciudadanos, para el disfrute de tantas y tantas personas que tienen ya por costumbre ir a visitar la alfombra cada mañana de los 8 de septiembre».

'Valladolid a su Patrona' vuelve a ser el lema en uno y otro lado de la alfombra que estará realizada con cerca de 4.500 kilogramos de marmolinas coloreadas. En los dos laterales destacarán los escudos de Valladolid mientras que en la zona central destacará la impresión de la creativa Virgen de San Lorenzo que protagoniza el cartel de las ferias de este año. Los extremos estarán bordeados por césped artificial y el perímetro contiguo estará floreado.

Otra de las novedades de esta edición, propuesta de la propia artista, será la distribución de 200 claveles rojos a lo largo de toda la alfombra como símbolo de unión entre la ciudad y la madre, que es a su vez alcaldesa perpetua y patrona. En definitiva, un diseño que llevará cerca de ocho horas de elaboración, desde más allá de las 2 de la madrugada -hora en que termina el concierto de djs de la Plaza Mayor del domingo- hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Se trata de un trabajo coordinado por Elena, con la supervisión de José, pero con la colaboración de un equipo de 15 personas, incluidos ellos 2, «pero donde nadie sobra, sino que son bienvenidos todos. Los más expertos por aquello de llevar más años dejamos hacer a los nuevos o más jóvenes», señala González Gerbolés, al agradecer por adelantado la colaboración de todos, incluido el propio alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, que suele ser uno de los fijos al amanecer para ayudar a hacer la alfombra.

Aún con todo, ultima Elena, «es verdad que nuestro trabajo es efímero, pero la gente siempre es muy agradecida y siempre se sorprende con los detalles o las cosas nuevas de año a año». Sorpresas en el diseño del tapete de la Plaza Mayor que pisarán los cofrades que portan a hombros la imagen mariana a la vuelta de la solemne procesión y que todos los años cuenta con algún motivo alusivo a la actualidad ciudadana o religiosa del año como es el caso del Año de la Fe; del Sagrado Corazón, del centenario de la Casa Consistorial o del actual 25 aniversario de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Elena, en definitiva, accede a la coordinación de este elemento festivo con un relevo que significa la durabilidad de esta joven pero arraigada tradición de confeccionar la alfombra como homenaje a la Virgen.