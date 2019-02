La Feria de Valladolid incorporará en 2020 una cita bianual sobre el cultivo del vino en Castilla y León El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, presenta Agrovid. / Henar Sastre 'Agrovid' se alternará con la celebración de Agraria, como un salón «con personalidad propia» EL NORTE Valladolid Viernes, 1 febrero 2019, 14:13

El director de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, dio a conocer hoy la celebración de un nuevo evento previsto entre los días 30 de enero y 1 de febrero de 2020 dedicado al cultivo del vino en Castilla y León, informa la agencia Ical. Bajo el nombre de 'Agrovid', esta nueva feria se celebrará cada dos años de forma alterna al desarrollo de 'Agraria', que estos días se lleva a cabo en Valladolid, para así «cubrir» todo el ciclo dedicado al sector primario, y con la confianza de empezar de una manera modesta pero ir creciendo y evolucionando en ediciones sucesivas.

Según explicó Alonso, después de muchas conversaciones con el sector, se decidió poner en marcha esta cita para «dar al sector del viñedo el protagonismo que merece».La feria abordará el cultivo de la viña, desde los primeros pasos a la primera transformación, de forma que se expondrán tractores, herramientas de laboreo de preparación del suelo, poda, emparrado, vendimia, productos agroquímicos e instituciones vinculadas con el mundo del vino, entre otros.

Por el momento, se ha dejado a un lado el mundo de la enología, al entender que «sus necesidades son diferentes». Además, Alonso aclaró que la intención es «ir poco a poco» y no abarcar muchos campos que hagan que la feria «no tenga personalidad y quede indefinida». De cualquier forma, y si el sector así lo demanda, Alonso se comprometió a abordar también esta temática, aunque apostilló que por ahora se prefiere «ir paso a paso», dijo. «La transformación es el siguiente escalón, que no descartamos, pero que no abordaremos en esta primera edición», declaró.

Aunque ya hay otras citas similares como una que se celebra en la Feria de Zaragoza, esta se desarrolla en el marco de la celebración de otros salones. En el caso de 'Agrovid', se trata de un salón «propio» y que cuenta con su «propia personalidad» porque «cuanta más especialización haya, mayor rendimiento para todos», estimó Alonso.

Aunque todavía resta un año para su comienzo y es pronto para dar más detalles y cifras concretas de una posible participación, el director de la Feria de Valladolid expresó su confianza en que 'Agrovid' registre unas cifras que le den continuidad en años sucesivos. De hecho, Alonso consideró que la posibilidad de cubrir un tercio o una cuarta parte del recinto ferial, lo que supondría la presencia de entre 70 y 100 empresas en esta primera edición, podría ser considerado como «un logro». En cuanto al número de visitantes, Alonso cifró en 8.000 o 10.000 un número aceptable para darle continuidad a este evento.

En cuanto a su ámbito de influencia, la feria nace con vocación de ser nacional, aunque en su primera edición se sustentará en «la potencia del sector en Castilla y León» que es una de las comunidades «más relevantes» en cuanto a la calidad del producto, por lo que el director de la Feria de Valladolid entendió que la celebración de 'Agrovid' tiene «toda la justificación del mundo», concluyó.