Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor

«Tienen que ser unos menús estrictos, especiales. El comedor lo utilizan niños que tienen unas necesidades concretas, como puede ser una dieta blanda o ... alimentos que permitan porciones más pequeñas, que sean fáciles de masticar y de tragar. Y esto no se está cumpliendo». Es la queja que hacen las familias del Colegio Especial Nº1 de Valladolid, ubicado en el barrio de Covaresa. Según calculan desde la Asociación de Madres y Padres del centro, que fue inaugurado en febrero de 2019, los escolares que acuden al comedor del colegio se cuantifican en torno al centenar.

Según explican las familias, se están produciendo «muchos problemas» con la gestión del comedor. «Se necesitan muchos menús diferentes, porque cada niño tiene sus necesidades concretas. Y ahora mismo los que se ofrecen son de mala calidad». Es decir, que no se estarían brindando opciones que tengan en cuenta las necesidades concretas que tiene el alumnado del Colegio Especial Nº1 de la capital vallisoletana y que hace uso del servicio de comedor.

El problema, apuntan desde el AMPA, ya se habría percibido en el mes de junio, prácticamente al término del curso pasado, pero se decidió no presentar ninguna queja por la cercanía del final de las clases y a la espera de que en el nuevo año escolar cambiara la situación. Según parece, no ha sucedido, y esto ha llevado a las familias a tomar cartas en el asunto. «Hemos puesto al corriente a Dirección Provincial, el centro ha redactado escritos y las enfermeras del colegio también se han quejado. Hemos hecho saber la situación a la empresa, pero nos han dicho que están dentro de los parámetros», aseguran desde el AMPA.

Por su parte, desde la Consejería de Educación confirman que el curso pasado no se registraron quejas relacionadas con la calidad de la comida del comedor escolar en el centro y que la empresa responsable del servicio es, en efecto, la misma que lo prestó el curso anterior. «En el presente curso se han recibido tres quejas referidas al menú escolar. Dos a través de la aplicación y una en papel», apuntan fuentes de la administración. En concreto, las reclamaciones que han hecho las familias han llegado esta semana, momento en que las familias del centro han comenzado a moverse para criticar la situación.

«Los menús se elaboran y se adaptan a las necesidades de los alumnos, atendiendo a sus requerimientos nutricionales y a las indicaciones específicas que correspondan. No obstante, todas las quejas que se reciben de comedor son atendidas y a tal fin, la Dirección Provincial mantendrá una reunión con la empresa», sostienen desde Educación. En cualquier caso, desde el AMPA también preparan un escrito conjunto que elevarán a la administración mientras que animan a los padres afectados o que quieran denunciar la situación ante los canales oficiales de la Junta de Castilla y León.

El centro contaba en 2019 con un total de 88 alumnos repartidos en las aulas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, además de contar también con aulas de Transición a la Vida Adulta. Entonces, utilizaban el servicio de comedor un total de 78 comensales mientras que ahora, según calculan los padres y madres del centro, el número ya ha alcanzado el centenar.