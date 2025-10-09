El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La fachada del colegio Especial Nº1 de Valladolid.

Valladolid

Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor

La Consejería defiende que los menús se adaptan a las necesidades de los alumnos y avanzan que mantendrán una reunión con la empresa que da el servicio

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:44

Comenta

«Tienen que ser unos menús estrictos, especiales. El comedor lo utilizan niños que tienen unas necesidades concretas, como puede ser una dieta blanda o ... alimentos que permitan porciones más pequeñas, que sean fáciles de masticar y de tragar. Y esto no se está cumpliendo». Es la queja que hacen las familias del Colegio Especial Nº1 de Valladolid, ubicado en el barrio de Covaresa. Según calculan desde la Asociación de Madres y Padres del centro, que fue inaugurado en febrero de 2019, los escolares que acuden al comedor del colegio se cuantifican en torno al centenar.

