Los padres del menor, Silvia Vela y Raúl Acero, en el momento de presentar la denuncia en dependencias de la Policía Nacional. José C. Castillo
Valladolid

La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro

Un alumno de 1º de la ESO habría sufrido burlas durante meses que acabaron por provocarle «ansiedad en relación con el entorno escolar», lo que ha impedido que inicie el nuevo curso

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:24

Comenta

La denuncia de un caso de acoso escolar cometido hacia un alumno de 1º de la ESO en un centro escolar de Valladolid ha provocado ... la respuesta inmediata por parte de la dirección del colegio para tratar de tranquilizar a las familias de los estudiantes y mostrar respeto y apoyo al alumno afectado «en estos momentos difíciles».

