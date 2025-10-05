La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro

La denuncia de un caso de acoso escolar cometido hacia un alumno de 1º de la ESO en un centro escolar de Valladolid ha provocado ... la respuesta inmediata por parte de la dirección del colegio para tratar de tranquilizar a las familias de los estudiantes y mostrar respeto y apoyo al alumno afectado «en estos momentos difíciles».

Los hechos se remontan a febrero del pasado curso escolar, cuando el alumno, que por entonces cursaba 6º de Primaria, habría vomitado en clase y en presencia del resto de compañeros. Ese incidente habría sido el detonante de una situación prolongada de burlas hacia el menor por parte de tres compañeras de clase del colegio Jesús y María (Carmelitas). Esas burlas y comentarios despectivos reiterados hacia el chico menoscabaron su bienestar y personalidad hasta el punto de que sus padres decidieron denunciar el pasado jueves lo ocurrido, pues el acoso ha derivado en un pronóstico «grave» de ansiedad con el entorno escolar que le ha impedido iniciar el curso escolar en el colegio. El cuadro clínico del menor ya ha sido puesto en conocimiento de los juzgados tras remitir la propia pediatra del niño de 12 años un parte de asistencia por lesiones.

Al trascender los hechos, la dirección del centro educativo ha emitido un comunicado al resto de familias para «aclarar la noticia» y dar a conocer su postura sobre los hechos denunciados.

En la circular, difundida en la plataforma del centro, se hace referencia a la noticia relacionada en El Norte de Castilla por un posible caso de acoso escolar y añade que «desde el colegio queremos, ante todo, transmitir un mensaje de tranquilidad, confianza y cercanía. Entendemos la inquietud que puede generar la aparición de informaciones de este tipo y consideramos importante recordarles que nuestro compromiso principal es la protección, el bienestar y el acompañamiento de todos los alumnos sin excepción», comienza el comunicado enviado por la dirección del colegio ubicado en la plaza de Santa Cruz de Valladolid.

En el texto exponen además el «respeto y apoyo a la familia y al alumno en estos momentos difíciles, a quienes seguimos ofreciendo nuestra atención y ayuda en todo momento. Al mismo tiempo extendemos este mismo cuidado al resto de las familias y alumnado, recordando que debemos ser especialmente prudentes y respetuosos con la intimidad de los menores, cuya aquella protección está garantizada legalmente».

El caso de acoso que ha sido denunciado ha derivado en «episodios de pánico, ataques severos de ansiedad y una gran agitación» en el menor, que fue derivado también a Psiquiatría Infantil. Incluso, desde Salud Mental, recomendaban «investigar desde el centro educativo una posible problemática de acoso escolar y, si procede, iniciar el protocolo de acoso escolar». Ante esta situación el colegio asegura que mantiene «una política de tolerancia cero ante cualquier forma de acoso escolar y cuenta con protocolos de prevención, detección y actuación que se aplican con rigor y en coordinación con la Administración Educativa«.

Y además aseguran desde la dirección del colegio que «se está colaborando plenamente con las autoridades competentes, garantizando la transparencia en todo proceso y el cumplimiento estricto de las medidas de protección establecidas. Reafirmamos nuestro compromiso diario con la convivencia, el respeto y la educación en valores, pilares esenciales de nuestro proyecto educativo. Seguiremos trabajando con serenidad, profesionalidad y cercanía para que nuestro colegio continúe siendo un entorno seguro y de confianza para toda la comunidad educativa».