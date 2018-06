La falta de climatización eleva a 30 grados la temperatura en cuatro plantas del Hospital Clínico de Valladolid Cardiología, una de las afectadas por falta de climatización. / Henar Sastre El Sindicato Médico lo achaca «a la falta de dinero» para el mantenimiento de las partes viejas y Sacyl espera a la remodelación ANA SANTIAGO Valladolid Viernes, 29 junio 2018, 13:35

Temperaturas de hasta 30 grados centígrados y solo el cierre de persianas para contrarrestar el calor. La falta de aire acondicionado asfixia a pacientes y familiares de cuatro de las 21 alas del Hospital Clínico de Valladolidy, aseguran los afectados, que la situación «es insoportable, especialmente para los enfermos».

Son pacientes de Cardiología, Cirugía Torácica, Oncología y Neurocirugía y, según explica el Sindicato Médico, «no hay aire acondicionado porque no hay dinero para el mantenimiento y para poner en marcha este tipo de necesidades en zonas donde las obras todavía no han comenzado, y además tardarán porque todo va con retraso», explica su portavoz, Mauro Rodríguez.

Algunos pacientes, como cuenta la familia de un enfermo de Cardiología de la séptima Norte, al menos cuentan «con un ventilador. Ahora mismo son las 19:10 horas (de este miércoles) y la temperatura es de 30 grados y somos de los afortunados porque tenemos ese ventilador grande. La persiana la tenemos casi totalmente bajada para evitar que entre más calor y no podemos abrir las ventanas como prohibición expresa y medida de prevención de suicidios», según las indicaciones del complejo asistencial.

No es el primer verano con este problema; de hecho era muy habitual en el viejo Clínico y las obras de reforma van corrigiendo tal carencia según avanzan.

La Gerencia Regional de Salud explica que, no obstante, el Clínico tiene un plan de actuación ante la llegada de la época estival con varias medidas. La parte del nuevo bloque técnico ya está climatizada, es decir, Urgencias, REA, quirófanos, Anatomía Patológica o Coronarias, entre otros.Asimismo, indica Sanidad que «solo cuatro de las 21 alas de hospitalización existentes en la actualidad carecen de climatización –tres de ellas en la zona norte y una en la oeste– y que, por lo tanto, son las que necesitan medidas específicas para tratar de paliar los efectos del calor». Entre ellas, el Clínico indica que a estos pacientes se les facilita una dieta especial con menos calorías, además de cerrar persianas y ventanas en las horas de más sol y recordar, y ofrecer, a los pacientes la importancia de la ingesta de líquidos.

Asimismo, Sacyl explica que «aprovechando los meses de verano se va a proceder a la remodelación integral de las alas novena Sur (Medicina Interna y Unidad de Continuidad Asistencial) y séptima Norte (Cardiología). Una actuación que incluye nuevos suelos, pintura, ventanas o sistema de llamadas, entre otros. Además, destaca que en los últimos años se ha realizado «un importante esfuerzo de organización interna, tanto logística como de personal, para reducir en casi un 60% el número de habitaciones que tienen tres camas para pasar a solo dos, con las obras de remodelación».