Por qué hay una estatua de un escritor indio en Valladolid

Si tus paseos giran alrededor del Campo Grande no es de extrañar que cerca de su antigua biblioteca te hayas topado con una estatua de ... bronce que rinde homenaje a Rabindranath Tagore, un escritor, músico y filósofo de origen bengalí que fue el primer autor no europeo que obtuvo, en 1913, el Premio Nobel de Literatura. Son muchas las preguntas que despierta el busto, instalado desde mayo de 2024 en una de las arterias de la ciudad. Su llegada a Valladolid o el por qué se decidió colocar en un lugar como Campo Grande son algunas dudas que surgen a los viandantes desde su llegada.

Lo cierto es que, aunque la estatua de Tagore se ubica actualmente en el pulmón de la ciudad, el escritor no vivió, no nació y ni siquiera estuvo nunca en España. A pesar de no visitarlo nunca, el bengalí siempre mostró interés por el país gracias a Alfonso Peñaranda, un jesuita que tuvo como tutor en la escuela San Javier de Calcuta, y que «fue uno de sus profesores preferidos», explicaba Dinesh J. Patnaik, embajador de la India, el día de la inauguración de la estatua. Su deseo por conocer España casi se hizo realidad en 1921 cuando intentó visitarla con un itinerario programado por sus traductores al español, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí.

Ambos le habían preparado una estancia con paradas en Madrid, Castilla y León y Moguer. Sin embargo, el Gobierno británico realizó un control a Tagore en 1919, coincidiendo con que poco antes se había sucedido la masacre de Amritsar y su rechazo del título de sir, razones que le impidieron salir del país. Cien años después, en 2024, la figura del escritor indio visitaría España en formato de bronce.

Una ubicación relevante

El busto llego hasta aquí gracias al Gobierno de la India, que a través del Consejo Indio de Relaciones Culturales (del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático) pudo donar a la ciudad de Valladolid la estatua de Tagore coincidiendo con el cumplimiento de los 163 años del nacimiento del escritor. La escultura se ha ubicado en una zona ajardinada frente a la biblioteca de verano Campo Grande, a tan solo unos metros de la casa natal de Miguel Delibes. Y es que en su inauguración se destacó que la ubicación de la estatua no estaba elegida al azar, pues ambos escritores comparten su amor por la naturaleza.

De esa premisa parte el hecho de que tanto la de Delibes (instalada en octubre de 2020) como la de Tagore (mayo de 2024) estén emplazadas en el parque principal de Valladolid. Además, el rector de la Universidad, que a su vez es presidente de la Fundación Casa de la India, Antonio Largo, subrayó que el busto contribuye a reforzar los vínculos entre Valladolid y la India. En la actualidad, además de Valladolid, solo Londres y Berlín poseen una casa oficial dedicada a este país.