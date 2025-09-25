El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El siniestro tuvo lugar en la A-62 a la altura de Tordesillas, a primera hora de a mañana del 18 de enero de 2021. EFE
Valladolid

Se enfrenta a cinco años el camionero que atropelló mortalmente a otros tres que sofocaban un incendio

La Audiencia Provincial ha señalado las vistas para este lunes y martes tras dos aplazamientos del juicio, que tendrá lugar más de cuatro años después del fatal atropello en la A-62, a la altura de Tordesillas

J. S. H.

J. S. H.

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:55

El juicio contra el camionero acusado de imprudencia grave, al atropellar a otros tres compañeros de profesión que estaban sofocando un incendio de un vehículo ... averiado, se celebrará este lunes y martes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid tras dos suspensiones. La última el pasado mes de junio, cuando se fijó la nueva fecha para las dos vistas que finalmente tendrán lugar a comienzos de esta semana.

