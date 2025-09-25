Se enfrenta a cinco años el camionero que atropelló mortalmente a otros tres que sofocaban un incendio

El juicio contra el camionero acusado de imprudencia grave, al atropellar a otros tres compañeros de profesión que estaban sofocando un incendio de un vehículo ... averiado, se celebrará este lunes y martes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid tras dos suspensiones. La última el pasado mes de junio, cuando se fijó la nueva fecha para las dos vistas que finalmente tendrán lugar a comienzos de esta semana.

El acusado, M. A. H. C., natural de la localidad palentina de Cevico Navero y de 59 años cuando se produjo el accidente, en enero de 2021, se enfrenta a una pena de prisión de cinco años por el triple atropello mortal y a la retirada del carné de conducir por espacio de seis años, como autor de tres delitos de homicidio por imprudencia grave. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita al encausado y a la compañía de seguros indemnizaciones que suman cerca de un millón de euros.

La vista oral tendrá lugar cuatro años y ocho meses después del fatal siniestro, acaecido el 18 de enero de 2021 en la autovía A-62, a la altura de Tordesillas, en un punto kilómetro en el que confluyen cuatro carriles de un mismo sentido. El impacto tuvo lugar en el más próximo al margen derecho cuando el albaceteño de 56 años, A. N. A, uno de los tres chóferes fallecidos, estacionó su camión en el arcén ocupando parte de la vía de tránsito, al percatarse de que varios neumáricos del semiremolque habían sufrido un incendio como consecuencia de una avería mecánica. Señalizando la presencia del vehículo parado con los cuatro intermitentes y las luces de corto alcance, según consta en el escrito fiscal.

Las otras dos víctimas, P. A. D. S. y A. M. M., transportistas de 35 y 43 años, naturales de Portugal y Palencia, circulaban por la misma vía y estacionaron sus respectivos camiones delante del vehículo averiado, señalizando igualmente la emergencia, a fin de ayudar en las labores de extinción del incendio. Fue entonces, con los tres ocupando el carril derecho en ese desempeño, cuando otro camión pasó a una velocidad «de entre 78 y 81 kilómetros por hora», según recoge la Fiscalía en su escrito de calificación. Su conductor «con gran distracción y/o desatención en la conducción», no se percató de su presencia ni de la situación existente, pese al «humo, las llamas y las luces de emergencias activadas», por lo que no cambió de carril ni redujo la velocidad «hasta 22 metros» antes del vehículo averiado e incendiado.

En ese último momento realizó una maniobra evasiva de giro a la izquierda con la que no pudo evitar impactar con el semiremolque del camión incendiado. Fruto de la colisión, desplazó a dos de los tres peatones al segundo carril, quedando el tercero tendido en la calzada próxima al camión averiado, falleciendo los tres en el acto.

Circunstancias ambientales

Minutos después, rebasadas las 07:35 horas, pasó otro camión por el mismo carril derecho a una velocidad de 89 kilómetros por hora y bajo unas mismas circunstancias ambientales y climatológicas -una niebla ligera alta teñía un cielo aún nocturno- que no le impidieron percatarse de la presencia del vehículo averiado. Desplazándose así primero al segundo carril y después, tras reducir velocidad, al tercero, donde no pudo esquivar un bulto en la calzada que confundió con piezas mecánicas y que resultaron ser dos de los peatones atropellados. De lo que se percató unos kilómetros después, al estacionar en una zona de descanso, donde descubrió restos de sangre en la parte baja de su camión, dando aviso de inmediato a emergencias.

Dada la reacción de este segundo conductor, que pudo evitar el impacto, y la existencia de cuatro carriles de circulación y dos arcenes practicables, la Fiscalía considera que las circustancias en las que se produjo el accidente no «no influyeron en la distracción y desatención del acusado».

Naturales de Palencia

El siniestro sacudió con fuerza a la localidad de Cervera de Pisuerga, de donde era natural A. M. M., que en el momento de su fallecimiento ya residía en Palencia, junto a su mujer y a su hijo de siete años. «Él vivía allí, donde trabajaba en una empresa de transportes, pero nació y se crió en Cervera y venía todos los fines de semana, en las vacaciones... Cuando estaba por aquí era muy activo, participaba en la vida del pueblo. En las fiestas de Nuestra Señora del Castillo y San Roque, por ejemplo, era uno de los fijos en la organización de la parada bajo el Arco de San Roque», recordaba el entonces alcalde, Jorge Ibáñez, que incidía en que provenía de una familia «conocida y querida» en Cervera.

El trágico atropello alteró también la normalidad en Cevico Navero, en la que nació el acusado, M. A. H. C., casado y con dos hijos, propietario de una explotación agrícola y de transporte de materias primas del campo. «Es muy probable que ambos se conocieran, porque ambos trabajaban con Cereales. Palencia es una provincia pequeña y aquí nos conocemos todos», señaló en el momento de los hechos presidente de la Asociación Empresarial Palentina de Transportes (Aempatra), Óscar Baños.