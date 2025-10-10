El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fayad Abumuaileq posa en el salón de su casa en Valladolid.

Fayad Abumuaileq posa en el salón de su casa en Valladolid. Aida Barrio
Fayad, palestino afincado en Valladolid

«Lo más duro es pensar que pueden sobrevivir a la guerra pero morir por falta de medicamentos»

Lleva dos años esperando que el Ministerio de Asuntos Exteriores solicite la evacuación de su familia, refugiados en España que quedaron atrapados durante una visita a Gaza cuando comenzó la masacre

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:58

Comenta

«Buenos días, estamos bien, por allí, ¿qué tal?». La pantalla del móvil de Fayad Abumuaileq, 35 años, palestino afincado en Valladolid desde hace siete, ... muestra la misma notificación cada mañana desde que estallara la nueva fase del conflicto el pasado 7 de octubre de 2023. El mensaje no siempre entra a la misma hora, ya que los cortes de electricidad e internet, que contrastan con la inmediatez con la que llegan las peores noticias a occidente, son una constante en la franja de Gaza y juegan malas pasadas a quien convive con el temor de que algún día no llegue.

