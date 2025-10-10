El encierro por Palestina finaliza sin más incidentes tras dos noches de acampada en la Facultad de Derecho

Los activistas de Marea por Palestina ya han replegado sus banderas y pancartas de la Universidad de Valladolid. El encierro convocado en varias ciudades de ... España por la plataforma estatal Marea por Palestina, una iniciativa de presión al Gobierno para lograr un embargo de armas efectivo y el fin de las relaciones comerciales con Israel sin excepciones, llegaba a su fin esta mediodía tras dos días y dos noches en los que ha congregado a decenas de activistas, entre profesores y alumnado, en la Facultad de Derecho.

La protesta se vio ensombrecida el segundo día por las presencia de un grupo de jóvenes que acudió a increpar al aula donde estaban concentrados, cedida por la propia facultad, entre saludos y cánticos fascistas. Lo que obligó a movilizar a varios efectivos de la Policía Nacional para garantizar su seguridad, tras vivirse momentos de tensión en los que llegaron a propiciar una patada a la puerta, quedando encerrados y a arrancar varias pancartas que escondieron en distintos puntos de la facultad.

«Primero por la mañana empezaron a pasearse por el pasillo tarareando el cara al sol. Después un grupo de unos cinco chicos entraron aquí preguntando cosas capciosas y creemos que esos mismos fueron los que avisaron a los nazis», explica Luis Palomo, ex docente que estuvo participando en el encierro cuando sucedieron los hechos. Fue entonces cuando apareció un chico 'embozado' haciendo fotos, chillando y provocando un enfrentamiento que no queríamos. Era un encierro pacífico y en todo momento tratamos de evitarlo», asegura.

Huelga y manifestación

No obstante, tras la intermediación de algunos profesores así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que llegaron a identificar a tres personas que están siendo investigadas por si los hechos protagonizados pudieran ser constitutivos de algún delito, pudo recobrarse la calma horas más tarde. «Lo pasamos mal, muchos de nosotros sabemos lo que es el franquismo y ver que esto vuelve a aparecer nos revuelve. Nos planteamos abandonar pero tuvimos claro que no podíamos hacerlo, este es un espacio que incluso tiene un observatorio de los derechos humanos», reivindicó. La tarde prosiguió con las actividades previstas, entre juegos, charlas, debates y la actuación de cantautores que suelen poner su voz en estas iniciativas, como el vallisoletano como Jaime Lafuente.

Tras el encierro y pese al acuerdo firmado este jueves entre Hamas e Israel, está prevista una nueva concentración para el próximo 15 de octubre convocada por la Red Solidaria contra la ocupación Palestina, que saldrá de Fuente Dorada a las 19 horas del martes. Ese mismo han hecho un llamamiento a una huelga general bajo el lema 'lo paramos todo por Palestina'. «El acuerdo no cambia nada, siempre que hay un alto al fuego nos alegramos. Pero no permite el autogobieno, no acaba con el apartheid. No resuelve nada a futuro e Israel ha violado sus acuerdos muchas veces», explicaba este Martes Yusef El-Asi, portavoz en Valladolid de 'Marea Palestina, educación contra el genocidio'.