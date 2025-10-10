El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los manifestantes por Palestina, al término del encierro, este viernes. El Norte

Valladolid

El encierro por Palestina finaliza sin más incidentes tras dos noches de acampada en la Facultad de Derecho

La iniciativa, que formaba parte de las actividades a nivel nacional de la Marea por Palestina para presionar por un embargo de armas efectivo a Israel, se vio ensombrecida el martes por la presencia de agitadores

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Los activistas de Marea por Palestina ya han replegado sus banderas y pancartas de la Universidad de Valladolid. El encierro convocado en varias ciudades de ... España por la plataforma estatal Marea por Palestina, una iniciativa de presión al Gobierno para lograr un embargo de armas efectivo y el fin de las relaciones comerciales con Israel sin excepciones, llegaba a su fin esta mediodía tras dos días y dos noches en los que ha congregado a decenas de activistas, entre profesores y alumnado, en la Facultad de Derecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

