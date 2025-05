Dos vallisoletanos atrapados en el aeropuerto de Arabia Saudí: «Nos hemos sentido abandonados»

Lo que debía ser el final de unas agradables vacaciones en el sudeste asiático ha terminado convirtiéndose en una odisea para el grupo de más ... de 70 españoles que lleva unas 72 horas intentando regresar a casa.

En el grupo se encuentran Juan Carlos Martín y Yolanda Castaño, dos vallisoletanos que viajaban desde Tailandia a Madrid con la compañía aérea Saudia: «La llegada estaba programada inicialmente para el día 6, pero cuando fuimos al aeropuerto de Bangkok nos avisaron de que el vuelo, con escala en Yeda, se retrasaba y finalmente no podríamos cogerlo», lamenta Martín.

Por ese motivo, según detalla el vallisoletano, «la única opción que nos dieron fue coger el mismo vuelo dos días después»: «Nos dejaron en Tailandia hasta ayer -día 7- por la noche, cuando nos llevaron a un hotel cerca del aeropuerto». Aunque el alojamiento «no era similar a los que tuvimos durante el viaje, fue suficiente y nos suministraron pensión completa», relata.

La noche del 7 al 8 de mayo, finalmente embarcaron rumbo a Arabia Saudí, pero una nueva complicación volvió a poner a prueba la paciencia del grupo: «Al llegar al aeropuerto resultó que había algún problema técnico en el avión, por lo que salió con un retraso de cinco horas». La intención del grupo era la de hacer la escala en Yeda el menor tiempo posible, debido al cansancio y también a «las condiciones sociales» del país.

Sin embargo, se les aseguró que no habría inconvenientes, al continuar viajando con la misma compañía: «Nos dijeron que al llegar aquí despegaríamos, aunque fuésemos con retraso, ya que supuestamente se habían organizado para no perder esa escala. Así que tiramos para adelante, nos montamos y al llegar esta mañana aquí a Yeda nos encontramos con que el avión con escala había partido en el horario previsto y no nos estaba esperando nadie».

Ampliar El grupo permanece en el aeropuerto saudí sin poder continuar su viaje de vuelta a España N.C.

Desde entonces -sobre las diez de la mañana de hoy día 8- el grupo permanece en el aeropuerto saudí sin poder continuar su viaje de vuelta a España: «Ahora mismo, la opción que nos dan es salir de aquí dentro de dos días, el día 10 por la mañana, en lugar del 6», afirma Juan Carlos Martín. Sin embargo, reconoce que existe cierta inquietud respecto a esa nueva fecha: «Hay mucha desconfianza en que, una vez llegado el día, esto no se cumpla y nuestra salida se vuelva a atrasar y tampoco salgamos esa nueva fecha»

A esta situación, además, se suma un problema administrativo: el visado de tránsito que poseen solo es válido por 12 horas. En estos momentos, se está tramitando un visado especial que les permitirá permanecer en el país durante las «casi 48 horas que tenemos que estar aquí hasta que cojamos el vuelo el día 10 por la mañana». Hasta entonces, serán trasladados a un hotel cercano al aeropuerto, con gastos cubiertos.

Desconfianza y abandono

La sensación general entre el grupo es de desconcierto e incluso «abandono» por parte de los actores implicados: «Nos hemos sentido bastante abandonados, tanto por Travelplan, que al final es el mayorista, y ha reaccionado a base de las llamadas de las diferentes agencias de viaje contratadas por nosotros, los viajeros». «Se han empezado a pasar la patata caliente unos a otros, mientras nosotros estamos dando vueltas».

Respecto a la labor de las instituciones, los turistas afectados tampoco se han sentido respaldados: «La embajada española en Arabia Saudí nos ha dicho que nos van a dar esa opción y, como ya tenemos una alternativa con hotel, es lo que hay», lamenta. Además, cuestiona la implicación del Consulado: «Es algo que puedo entender como normal en las embajadas, pero la respuesta no ha sido la esperada. Una vez que han tenido conocimiento de la situación, podría haber algo más de presión e interés», añade. «No nos han planteado ninguna solución más allá de la ofrecida por la compañía saudí». Del mismo modo, considera que Travelplan se ha limitado a seguir las directrices de la aerolínea: «Cuando nos hemos puesto en contacto con ellos, su primera respuesta ha sido ceñirse a las indicaciones de la compañía aérea, al ser un problema suyo», detalla.

Sin embargo, algunas agencias de viajes, explica, sí han iniciado contactos para reclamar soluciones concretas para sus clientes: «Algunas están llamando a la compañía aérea o a Travelplan para que nos den soluciones a nosotros, que al final somos sus clientes», comparte.

Más de 70 personas

El grupo, compuesto por más de 70 personas (50 de las cuales viajaban con Travelplan), sigue aguardando a que se confirme el vuelo de regreso y la entrega de las maletas, que aún no han sido devueltas: «Ahora mismo se supone que están tramitando el visado y, además, nos tienen que entregar el equipaje aún».

Pese al ambiente de agotamiento general, tanto Juan Carlos Martín como Yolanda Castaño destacan el compañerismo entre afectados: «La mayoría somos españoles y es algo que se nota en el buen humor, pero según va pasando el tiempo y las opciones que nos ofrecen van fallando, hay más cansancio, especialmente en las familias con niños». Durante las largas horas de espera en Yeda, el grupo ha recibido «agua, zumos y un paquete de picnic».

Para comunicarse tanto con sus seres queridos como con sus puestos de trabajo, «donde algunos ya deberían estar desde el martes o el miércoles», están recurriendo a la conexión Wi-fi del aeropuerto saudí, aunque otros han comprado tarjetas SIM locales para una mayor velocidad y estabilidad en las comunicaciones.

Tras alrededor de 72 horas intentando volver a casa, el deseo de todos es claro: «Salir realmente el día 10, y que no lo vuelvan a retrasar».