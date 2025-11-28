Dos detenidos en Valladolid por robar cajas de baldosas valoradas en 2.100 euros

El Norte Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:14 Comenta Compartir

Dos varones han sido detenidos en Valladolid como presuntos autores de un delito de hurto. Los hechos ocurrieron el pasado día 26 cuando una dotación de agentes de la Policía Nacional, que se encontraban patrullando en las inmediaciones de una zona frecuentada por delincuentes para la receptación de material robado, observaron a dos individuos que levantaron sus sospechas, portando varias cajas de aspecto pesado.

Al percatarse de la presencia policial, los dos hombres dejaron las cajas abandonadas en el suelo frente a un portal, e intentaron marcharse del lugar acelerando el paso. Los agentes les dieron el alto identificándose como policías nacionales.

Las cajas contenían baldosas cerámicas para alicatado. Preguntados ambos individuos por la procedencia de este material, dieron respuestas incoherentes de su origen. Sospechando los policías que pudieran ser robadas, otra dotación se acercó a una conocida superficie comercial dedicada a la venta de material para la construcción, dado que uno de los hombres dijo haberlas adquirido allí.

Las gestiones resultaron infructuosas, indicando un responsable del establecimiento que el valor de ese tipo de baldosas de cara a la venta al público, varía entre 15 y 17 euros por unidad y que ese modelo en concreto no se comercializaba en ese establecimiento. A su vez, la dotación policial que estaba con los dos individuos localizó un vehículo estacionado con el portón trasero abierto, y en su interior 13 cajas de baldosas similares a las que portaban los dos hombres.

Uno de ellos reconoció ser el conductor habitual del turismo, y en ese momento dieron otra versión distinta de la anterior respecto al origen de la mercancía. Por todo esto, y teniendo en cuenta que los dos hombres son conocidos de la Policía Nacional por tener antecedentes, constándole a uno de ellos 16 detenciones, se procedió a su detención de ambos como presuntos autores de un delito de hurto.

El valor de las baldosas intervenidas, según la estimación del responsable del establecimiento comercial, alcanzaría de cara al público entre los 1.920 euros y los 2.176 euros, siendo un total de 128 piezas. Una vez en dependencias policiales se continuó con el atestado policial, sin tener en ese momento conocimiento de ninguna denuncia que reflejara el robo del material, por lo que ambos detenidos fueron oídos en declaración y fueron puestos en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.