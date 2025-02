Los disfraces de Carnaval más buscados en Valladolid: de Donald Trump a 'El juego del Calamar'

Los hay que nunca pasan de moda, como policía, bombero, enfermero, superhéroe, princesa o bruja; algunos que se relacionan de manera directa con el mundo ... cinematográfico o los últimos estrenos de Netflix, como 'El Juego del Calamar' o personajes de anime japonés; otros que buscan viajar en el tiempo, como vikingos, griegos, romanos e, incluso, Michael Jackson; y otros que causan tendencia gracias a las redes sociales.

Este año, además, entre las novedades más buscadas se encuentra el disfraz de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. «Tenemos varias referencias de él, la más original es un pantalón con la cara de Donald Trump en el centro, la gente suele comprarlo como parte de abajo y para arriba se disfrazan de mexicanos o asiáticos para crear controversia», explica Patricia Guerra, propietaria de Disfraces Carnaval, la veterana tienda de la calle Guadamacileros.

Convertida en todo un referente del mundo de los disfraces, la tienda de Patricia Guerra, Disfraces Carnaval, lleva 40 años ofreciendo miles de referencias de disfraces para esta época del año. «El mundo del disfraz se ha transformado mucho ahora hay prácticamente todo lo que puedas imaginar y en varios modelos que se adaptan a unas necesidades u otras».

Entre las principales novedades de este año y los disfraces más buscados en Valladolid se encuentra «los atuendos de culturas y de época que, sobre todo, nos lo piden los colegios porque utilizan el Carnaval para reforzar lo que están explicando en clase, por ejemplo, pintores, descubridores, Roma o Grecia».

Pero también tienen «mucho personaje nuevo para niños a raíz de series o de dibujos animados. Un caso concreto que este año ha causado gran expectación son los 'SuperThings' -objetos cotidianos transformados en héroes y villano que comenzaron a coleccionarse hace un año como figuritas-», explica Patricia.

Para adulto la tendencia es el «disfraz gracioso u original» y los que «van en pareja cada uno con una cosa». En el público adulto la variedad es aún mayor que en los niños llegando a superar las 1.100 referencias. «Tenemos disfraces muy diferentes, por ejemplo, de factura de la luz, de paella, de hamburguesa y algunos en pareja como de bocadillo de jamón y otro de cerveza, o de cinta y cassette», confiesa la propietaria de la tienda de disfraces más reconocida en la ciudad.

Ampliar Clientes de Disfraces Carnaval observan la opción de disfrazarse de paella. Rodrigo Jiménez

Hay quienes optan por confeccionar su disfraz de manera artesanal a partir de telas aunque «cada vez son menos». En Casa Virto, todo un referente en Valladolid del mundo de la costura y la mercería con más de 127 años de historia, confiesan que «el número de ventas no se incrementa en Carnaval. Si que vendemos alguna goma o algún hilo en particular pero casi ninguno para disfraces, es algo que no trabajamos. Los disfraces artesanales cada vez son menos y los accesorios que ofrecemos aquí son para otro tipo de evento como bodas, bautizos o comuniones», confiesa Ricardo Sanz, encargado de Casa Virto, en la calle Teresa Gil.

Disfraces Carnaval lleva 40 años vendiendo en su tienda y 25 años ofreciendo sus productos online. «Este año a través de la página web nos han pedido mucho el disfraz de 'Wall-e' -el pequeño robot de Disney Pixar cuya misión es limpiar el planeta de basura- porque es muy económica la combinación de sombrero, gafas y camiseta». Los Carnavales cada vez se profesionalizan más y ya no vale solo con vestirse, la caracterización total es sinónimo de éxito: «El toque personalidad y diferente lo ofrecen los completos. Tenemos maquillaje, calzado, sombreros, lentillas, gafas, carates, bastones, peluches, de todo lo que se les pueda ocurrir para poner ese toque maestro a su idea».

Este año el Carnaval se ha hecho esperar más de lo habitual y eso se nota. «Como el Carnaval viene un poco tarde nos ha dado margen a que la gente adelante las compras de tu atuendo de este año. Normalmente la gente espera al último momento porque forma parte de la magia de esta época del año. Como los colegios los celebran antes, los días previos lo que más se mueve es el disfraz infantil, los adultos esperan al critico momento», explica Patricia Guerra.

«La temporada de Carnaval sigue sin superar a Halloween aunque está en auge. El mundo del disfraz ha cambiado mucho, no solo en las referencias y modelos si no en otros aspectos. Antes los disfraces eran talla única y tenías que ver si te sentaba mejor el de pirata o el de sacerdote. Ahora el tallaje es muy amplio. Tenemos desde tallas para bebes, por meses, hasta las de niños, por años, y las de adultos desde una XS hasta 3XL», finaliza Patricia Guerra, propietaria de Disfraces Carnaval.