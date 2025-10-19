El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Piedrecitas con los nombres de los bebés fallecidos colocadas a los pies de la escultura en su memoria durante el acto celebrado en Las Contiendas. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Cuando el dolor tiene nombre de bebé: «Si pierdes a tus padres eres huérfano, pero cuando se muere tu hijo...»

Las familias que han perdido a sus pequeños en el embarazo o nada más nacer comparten su «dolor infinito» en el cementerio de Las Contiendas

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:53

Comenta

«Es un duelo que en nuestra sociedad es un tanto tabú y que se lleva en silencio», lamenta Cristina García, una madre que perdió ... a su bebé a las cuarenta horas de dar a luz y que ahora forma parte de una red de apoyo para progenitores que han pasado por el mismo trance. Este domingo, algunos de ellos se han reunido en el cementerio de Las Contiendas, en torno a la escultura 'Amar sin latido', obra de Trapiello (colocada allí en 2022), donde han podido compartir su «dolor infinito» por sus pérdidas.

