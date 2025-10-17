Reunión de «apoyo mutuo» para recordar a los bebés fallecidos en Valladolid

Recuerdan a sus bebés cada día y tratan de convivir con el dolor de una pérdida demasiado dolorosa y prematura. Un duelo difícil de superar ... para muchas familias y que sigue siendo un tema tabú para la sociedad, pero jornadas como la de este miércoles, en la que se celebra Día Internacional de la Muerte Gestacional y Neonatal abren un poco más esas heridas que nunca van a cerrar. En Valladolid, las familias encuentran un espacio entre iguales con el que desahogarse gracias a la Red El Hueco de mi Vientre, una asociación que dio sus primeros pasos en 2019 y que se consolida desde entonces siendo red de apoyo para decenas de familias que desde hace tres años se reúnen junto al monolito del cementerio de Las Contiendas para honrar la memoria de sus bebés.

«Este año hemos acompañado en el proceso a un total de catorce familias», reconocen desde la asociación. Padres y madres que han pasado por el duro trago de perder a sus bebés (desde la semana 14 de gestación hasta la primera semana de vida del recién nacido) y que necesitan de ese refuerzo y comprensión de otras personas que han pasado por lo mismo.

En Castilla y León la muerte perinatal está presente en 4,07 de cada 1.000 embarazos (ligeramente por encima de la media nacional que se sitúa según los últimos datos de 2023 en 3,95). «Aunque solo hubiéramos ayudado a una sola familia para nosotros ya sería un gesto más que importante, porque este es un tema tremendamente delicado para quien lo vive», exponen desde la Red. Agradecen gestos como el que tuvo lugar este miércoles con la iluminación de la fachada del Ayuntamiento de color azul y de rosa «es un pequeño acto en solidaridad con este día y en torno al cual nos hemos reunido varias familias para recordar».

Admiten además, que pese a que la muerte perinatal va ganando algo de visibilidad con medidas como la inclusión de 'cajas de duelo' (disponibles en los hospitales y que permiten guardar recuerdos del bebé para ayudar a validar el proceso de duelo y facilitar en lo posible una despedida íntima y personal) «o la información que facilitan los sanitarios sobre la existencia de asociaciones como la nuestra y que ya supone un pequeño avance». Entienden que aún queda mucho por hacer para una pérdida a la que rodea un vacío y un silencio que aísla aún más a los padres que sienten en la mayoría de estos casos gran culpabilidad y tristeza que necesitan ser tratados.

«Y eso es lo que hacemos mediante reuniones de grupo, iniciativas como 'café madre a madre'. También con atención presencial o telefónica individual y acompañando en el ritmo que cada uno necesite, porque hay familias que recurren durante todo el año y otras que lo hacen de forma puntual», explican desde La Red El Hueco de mi Vientre.

Las familias se reunirán este domingo 19 de octubre, a las 12:00 horas en un acto sencillo y emotivo en el que honrarán a sus pequeños con la lectura de un discurso a la que le seguirá la pintura de los nombres de los bebés que no llegaron a nacer o que vivieron apenas unos días, en unas piedras que descansarán en el 'rincón blanco'. Una escultura bajo el nombre 'Amar sin latido' situada en el cementerio de las Contiendas que se inauguró en 2022 y que sirve desde entonces cada año como punto de encuentro y recuerdo.