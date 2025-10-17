El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una familia junto al monolito en recuerdo de los bebés fallecidos, en el cementerio de Las Contiendas. Carlos Espeso

Reunión de «apoyo mutuo» para recordar a los bebés fallecidos en Valladolid

La Red El Hueco de mi Vientre ha acompañado este año a catorce familias afectadas por la muerte perinatal y celebra este domingo un acto homenaje en Las Contiendas

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:37

Recuerdan a sus bebés cada día y tratan de convivir con el dolor de una pérdida demasiado dolorosa y prematura. Un duelo difícil de superar ... para muchas familias y que sigue siendo un tema tabú para la sociedad, pero jornadas como la de este miércoles, en la que se celebra Día Internacional de la Muerte Gestacional y Neonatal abren un poco más esas heridas que nunca van a cerrar. En Valladolid, las familias encuentran un espacio entre iguales con el que desahogarse gracias a la Red El Hueco de mi Vientre, una asociación que dio sus primeros pasos en 2019 y que se consolida desde entonces siendo red de apoyo para decenas de familias que desde hace tres años se reúnen junto al monolito del cementerio de Las Contiendas para honrar la memoria de sus bebés.

