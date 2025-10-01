Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la mañana del pasado 29 de septiembre a un hombre como presunto autor de una serie de delitos contra el patrimonio, estafa, apropiación indebida y falsedad documental tras haber cerrado sin previo aviso el concesionario de motos que regentaba.

El pasado mes de agosto, uno de los clientes interpuso una denuncia en dependencias policiales de la Comisaria Provincial de la Policía Nacional de Valladolid tras temerse lo peor. El hombre aseguraba haber pagado hacía meses una señal de 6.480 euros por una motocicleta nueva al responsable del concesionario.

Después de meses de espera, la víctima se enteró de que la tienda, ubicada en el paseo de Juan Carlos I número 109, ya no tenía relación comercial con la marca de motocicletas que había solicitado. Conociendo esta información, el hombre exigió al responsable la devolución de su dinero, ante lo que solo recibió respuestas evasivas por parte del encargado.

Se produjeron otras series de denuncias similares en fechas posteriores y varios de los perjudicados utilizaron sus redes sociales para difundir las prácticas que estaba llevando a cabo el encargado de la tienda, lo que hizo que salieron a la luz más afectados que también interpusieron la correspondiente denuncia en dependencias policiales.

Hasta el momento son 25 los afectados por el cierre del concesionario. Todos ellos entregaron una cuantiosa señal económica para adquirir un vehículo que nunca recibían por «retrasos de distribución», según alegaba el responsable del establecimiento. Algunos llegaron a financias la compra de las motocicletas, llegando a hacer los pagos sin disponer del vehículo.

Hay víctimas que no han podido recuperar sus motocicletas que dejaron en concepto de señal y que, tras el cierre de la tienda, no han podido recuperar. Otros denunciantes dejaron sus vehículos para realizar alguna reparación, dándose las mismas circunstancias: respuestas evasivas respecto a los plazos de devolución o retrasos en la entrega.

Los afectados no son solo de Valladolid. En las dependencias policiales de la Comisaría de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y en la Comisaría de Pontevedra se han interpuesto dos denuncias de víctimas de este concesionario.

El grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid ha aunado todas las denuncias de los perjudicados elaborando un extenso atestado policial. El perjuicio económico ocasionado por el encargado del concesionario suma 100.950 euros, sin contar los ocasionados por financiaciones con sus respectivos intereses y pagos de cuotas.

Tras tomarle declaración, el hombre ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez, cuando sea requerido.