Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. A. Mingueza

Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven

Los asaltantes tiraron a la víctima al suelo y la golpearon en la plaza de la Cúpula del Milenio

El Norte

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres jóvenes, menores de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 21 de noviembre, cuando sobre las 16:15 horas, a través del teléfono 091, se recibió el aviso de un menor que manifestaba haber sido asaltado en la Plaza del Milenio.

El joven relató que, mientras se dirigía hacia la Cúpula del Milenio, fue abordado por tres individuos vestidos de oscuro, con capuchas y uno de ellos con máscara. Tras tirarlo al suelo y golpearlo en varias ocasiones, le sustrajeron una mochila con el logo de la Real Federación Española de Fútbol, que contenía ropa deportiva, emprendiendo la huida hacia la zona de Huerta del Rey.

La víctima presentaba lesiones visibles, como sangre en los labios y en el brazo derecho, además de prendas dañadas por la agresión, aunque rechazó asistencia sanitaria en ese momento.

Minutos después, según confirmaron a Ical fuentes del CNP, otra patrulla policial localizó en la calle Ramón Pradera a tres jóvenes cuyas características coincidían con las aportadas. En el momento de la identificación, uno de ellos portaba la mochila sustraída, en cuyo interior se encontró una bandolera negra, coincidente con la descripción facilitada por la víctima, además de 16 dispositivos tipo 'vaper'.

Al ser entrevistados, los jóvenes no ofrecieron explicaciones coherentes sobre la procedencia de los objetos, alegando que los habían encontrado junto a un contenedor. Ante las evidencias, los agentes procedieron a la detención de los tres menores como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Una vez finalizado el atestado policial se dio cuenta a la Fiscalía de Menores y los tres jóvenes fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.

