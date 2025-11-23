El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El propietario del Audi Q3 calcinado llega a su coche quemado en Doctor Esquerdo. A. Mingueza
Noche de incendios en Valladolid

«Cariño, está calcinado»

El propietario de uno de los coches quemados en Doctor Esquerdo se enteró del suceso seis horas después y con la obligación de hacer un viaje de vuelta a Madrid este domingo

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Se enteró de que su coche era uno de los afectados por la quema de contenedores en el barrio del Hospital pasadas las 13:00 ... horas, seis horas después de los hechos. Llegó de la mano de sus dos hijos pequeños con la sospecha, pero sin la certeza. Y su reacción no pudo ser más espontánea. Prefiere no desvelar su identidad, ante lo que se aventura que sea un domingo complicado. Él, junto al resto de familia, vinieron a pasar el fin de semana a su Valladolid natal. Viajaron desde Madrid con su Audi Q3, con el mismo que no podrán regresar a su casa.

