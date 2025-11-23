Se enteró de que su coche era uno de los afectados por la quema de contenedores en el barrio del Hospital pasadas las 13:00 ... horas, seis horas después de los hechos. Llegó de la mano de sus dos hijos pequeños con la sospecha, pero sin la certeza. Y su reacción no pudo ser más espontánea. Prefiere no desvelar su identidad, ante lo que se aventura que sea un domingo complicado. Él, junto al resto de familia, vinieron a pasar el fin de semana a su Valladolid natal. Viajaron desde Madrid con su Audi Q3, con el mismo que no podrán regresar a su casa.

Este afectado salió a correr por la zona sobre las 9:00 horas, pero no sabía nada de los hechos de la madrugada. Fue a media mañana cuando su padre le alertó de lo que había sucedido. Con la duda se acercó a la zona donde había aparcado y, evidentemente, no se lo podía creer. Se acercó a lo que quedaba de su vehículo, mientras uno de sus hijos, con la inocencia por bandera, le decía «'papá, te vas a tener que comprar otro coche'».

No será tal cual, porque como él mismo aseguró se trata de un 'renting' que contrataron en abril de 2022. «Eso sí, ahora nos tienen que resolver cómo volver a Madrid», agrega antes de buscar a un policía e iniciar los trámites.

Antes de eso, le confirma la desgracia a su pareja. «Cariño, está calcinado», manifiesta telefónicamente mientras la calma. «No te preocupes, lo importante es que no nos ha pasado nada a nosotros», concluye la conversación mientras mira atónito su irreconocible coche.