Detenido en Valladolid por robar un móvil de 600 euros a un hombre sentado en un banco Al arrestado le constan once antecedentes policiales y había sido visto abriendo varios turismos estacionados

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:12 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre en la madrugada de ayer en Valladolid como presunto autor de un delito de hurto tras arrebatar a otra persona en la vía pública un teléfono móvil valorado en 600 euros. El citado, al que le constan once antecedentes policiales, había sido visto previamente abriendo varios turismos estacionados, según fuentes policiales recogidas por Ical.

La intervención tuvo lugar cuando una dotación de Policía Nacional fue comisionada por la sala 091 para que se dirigiese a las inmediaciones de la calle Mariano José de Larra de la capital.

Según la llamada telefónica, un ciudadano había visto a través de la ventana a un hombre manipulando las puertas de los turismos estacionados para intentar abrirlos. Cuando los agentes llegaron al lugar a bordo de un vehículo rotulado, iniciaron una batida por la zona por si veían al varón buscado.

En ese momento fueron requeridos por un ciudadano que les manifestó que momentos antes, cuando estaba sentado en un banco oyendo música en su dispositivo móvil, un hombre se le había acercado por detrás y le había arrebatado el móvil, dándose a la fuga sin que pudiera alcanzarlo.

La víctima les facilitó la descripción física y la vestimenta del ladrón e indicó a los agentes que el móvil sustraído era un modelo valorado en más de 600 euros. Los policías facilitaron la descripción del autor de los hechos por la malla policial al resto de indicativos en servicio, siendo localizado un hombre que coincidía con la descripción del autor en las inmediaciones.

Cuando los policías procedieron a su identificación y cacheo superficial, localizaron en sus vestimentas el móvil sustraído y el hombre manifestó que el móvil era suyo para intentar eludir la acción policial. Cuando estos le pidieron que desbloqueara el terminal, fue incapaz.

Los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de hurto y a su traslado a dependencias policiales, donde se comprobó que le constan once antecedentes policiales. La vestimenta del detenido así como su fisonomía concordaba con la descripción de la persona que había sido vista intentando abrir los turismos estacionados.

La víctima del hurto también fue trasladada a dependencias policiales para presentar la correspondiente denuncia siéndole reintegrado el móvil en el acto. El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.