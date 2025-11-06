Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
El varón de 57 años se ha precipitado al patio interior de una vivienda en la calle Pío del Río Hortega
Valladolid
Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:31
Un hombre de 57 años ha fallecido al caer desde la ventana de una vivienda, un séptimo piso, al patio interior del edificio donde residía ... en la calle Pío del Río Hortega. El suceso, que está siendo investigado por la Policía Nacional, ha ocurrido poco antes de las 10:20 horas de este jueves y el varón ha perdido la vida en el acto debido a la altura existente entre la séptima planta y el tejadillo del patio interior con el que ha impactado.
Los servicios de emergencias han sido alertados de lo ocurrido y se ha puesto en marcha entonces un dispositivo policial (agentes de Local y Nacional) en el que además han intervenido bomberos para poder acceder hasta el hombre. Aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención para facilitar el acceso al cuerpo de este vecino de Huerta del Rey, varios efectivos de una dotación han empleado la autoescala para acceder a una de las ventanas de la vivienda del finado y permitir así el acceso a los agentes de la Policía Nacional que se han personado al domicilio a investigar lo ocurrido.
Fuentes policiales, no obstante, aclaran que no existen indicios de criminalidad y se ha activado el protocolo judicial para estos casos, por lo que se ha procedido al levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense para realizar la correspondiente autopsia.
