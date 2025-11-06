El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presencia policial junto al portal donde ha fallecido el hombre. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey

El varón de 57 años se ha precipitado al patio interior de una vivienda en la calle Pío del Río Hortega

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:31

Un hombre de 57 años ha fallecido al caer desde la ventana de una vivienda, un séptimo piso, al patio interior del edificio donde residía ... en la calle Pío del Río Hortega. El suceso, que está siendo investigado por la Policía Nacional, ha ocurrido poco antes de las 10:20 horas de este jueves y el varón ha perdido la vida en el acto debido a la altura existente entre la séptima planta y el tejadillo del patio interior con el que ha impactado.

