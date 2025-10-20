Detenido tras intervenirle cerca de 9 gramos de cocaína y 1.745 euros en efectivo

El Norte Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado 17 de octubre en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, a quien intervinieron entre sus ropas 1.745 euros en efectivo en distintos billetes y dos envoltorios de plástico, que contenían 8,74 gramos de cocaína, según informaron fuentes policiales recogidas por Ical.

La intervención dio comienzo con una llamada a la sala CIMACC 091 por parte de un ciudadano, al alertar de que en un edificio de la avenida Reyes Católicos de Valladolid se había visto entrar a una persona ajena a la comunidad, la cual había subido a la última planta del edificio. Una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional que se encontraban en labores preventivas de seguridad ciudadana acudió al lugar y se entrevistó con el requirente de la llamada para recabar más información.

Los agentes subieron a la última planta buscando a este individuo, a quien encontraron escondido en un rincón del último tramo de escaleras. Cuando le preguntaron el motivo por el que se encontraba allí, dio respuestas incoherentes. Los policías procedieron a la identificación del hombre y hallaron en el cacheo 1.745 euros en efectivo en distintos billetes y dos envoltorios de plástico, que contenían una sustancia en polvo, que resultó ser 8,74 gramos de cocaína.

Al ser preguntado por el dinero, el hombre primero manifestó que se lo había dejado un amigo, y al poco se contradijo, para decir que ese dinero se lo había dado una tía. Por todo esto, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y lo trasladaron a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría de Delicias en Valladolid.

Una vez allí, el detenido fue puesto bajo custodia y se continúo con el trámite de las diligencias policiales pertinentes. En dichas diligencias se dejó constancia de que la droga intervenida, según las tablas de Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025, hubiera alcanzado un valor de 525,71 euros. Una vez finalizado el atestado policial el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.