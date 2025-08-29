Detienen a un hombre que circulaba por la A-52 en Zamora con más de 55 kilos de cocaína El juzgado de Puebla de Sanabria decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para el arrestado, de 47 años

El Norte Valladolid Viernes, 29 de agosto 2025, 16:16

La Guardia Civil de Benavente (Zamora) detuvo durante un servicio de vigilancia y control de la seguridad vial a un hombre de 47 años que circulaba por la autovía A-52, a la altura del término municipal de Rionegro del Puente, con más de 55 kilos de cocaína.

El detenido, con domicilio en Galicia, fue identificado en el kilómetro 49 de la A-52 y dio positivo en la prueba de drogas por consumo de cocaína.

Al hacer un registro exhaustivo del vehículo, los agentes encontraron en el maletero dos maletas que contenían 47 paquetes plastificados, con un peso total de 55,270 kilos de cocaína, según informaron fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puebla de Sanabria, que decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para el detenido.