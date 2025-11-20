Detenido un hombre con 25 arrestos anteriores tras robar en un camión

El Norte Valladolid Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:20 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la calle Maravillas de Valladolid en la madrugada del miércoles, 19 de noviembre, a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda policial por un delito de hurto, ya que los investigadores de la Policía Nacional habían determinado que este hombre era el presunto autor de un robo cometido en Valladolid el 6 de noviembre.

El varón había robado de la cabina de un camión, una bandolera propiedad del conductor, que contenía documentación diversa, 70 euros en efectivo y un teléfono móvil. El presunto autor se valió de que el conductor estuviera manipulando la grúa pluma del camión y se había dejado la cabina abierta, lo que aprovechó el delincuente para hacerse con el botín. Cuando los investigadores determinaron sin ningún género de dudas la autoría del hurto, se cursó una orden de detención policial por los hechos descritos.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que se encontraban de servicio en un vehículo camuflado vieron al hombre buscado en la madrugada del día 19 de noviembre, en la calle Santa Lucía. El varón es un delincuente habitual al que le constan 25 detenciones policiales, habiendo sido detenido en el 2025 en 14 ocasiones, imputado como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza, cuatro delitos de hurto, uno de lesiones, dos de atentado contra agentes de la autoridad y dos delitos de resistencia/desobediencia.

Los agentes le dieron el alto y el hombre se dio a la fuga a la carrera, ignorando las órdenes de los policías de que se detuviera, por lo que iniciaron su persecución a pie. Finalmente, un agente dio alcance al delincuente en la calle Maravillas, donde lo inmovilizó y procedió a su detención como presunto autor de un delito de hurto. Al detenido se le practicó un cacheo por seguridad, localizando entre sus ropas dos teléfonos móviles, de los cuales no pudo precisar su origen ni desbloquearlos cuando se lo pidieron los agentes, por lo que se están realizando gestiones con la sospecha de que pudieran proceder de otros robos aun no denunciados.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde ha permanecido bajo custodia mientras se finalizaban las diligencias pertinentes. Posteriormente ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.