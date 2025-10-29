Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas

El chivatazo llegó en los últimos minutos del pasado viernes. Una persona alertaba de que había visto a un adolescente de 14 años del que ... tenía conocimiento que estaba en busca y captura por la Policía. El mensaje era claro y afirmaba que le había pillado en el interior de un coche blanco de la marca Opel. Era el inicio del final de una investigación de tres semanas para dar con el paradero de dos menores de edad, ya internados en el Zambrana, que el 7 de octubre asaltaron a personas a punta de navaja en la zona sur de la ciudad para robarlas.

Tras ese aviso anónimo, una patrulla de la Policía Municipal se personó en la calle Hornija, pero allí no estaba, si bien en esos momentos de espera la misma alertante trasladó a los agentes que el coche había puesto dirección a la calle Macizo de Gredos, en Parque Alameda.

Nuevo destino al que también acudieron los uniformados, que se toparon en ese momento con varios familiares del menor de edad. Tras identificarlos, una nueva llamada de la requirente informaba que se había agazapado en el interior del vehículo. Y efectivamente, en la parte trasera se encontraba el adolescente de 14 años.

Sin documentos

Sin documentación, los policías se encontraron con que el menor ofreció una identidad falsa, así que le tuvieron que trasladar hasta dependencias de la Policía Nacional para conocer su filiación. No fue hasta ese momento cuando se le puso nombre y apellidos al joven, en cuyo historial policial rezaba una requisitoria policial de búsqueda de detención y personación por tres robos con violencia y una tentativa de estafa por asaltar a personas en la vía pública.

A la primera víctima la asaltaron el día 7 de octubre en la calle Vega de Valdetronco. Según relató se le acercaron tres jóvenes cuando estaba manteniendo una conversación telefónica, y tras arrojarle el móvil al suelo de un manotazo, mientras uno esgrimía una navaja de grandes dimensiones, le arrebataron la cartera y le dieron varios puñetazos en el rostro y en el cuello. Al gritar la víctima pidiendo auxilio se acercaron dos viandantes y los agresores se dieron a la huida. Requirió asistencia médica por sus lesiones.

Las otras dos víctimas presentaron denuncia el día 8 de octubre, si bien los hechos tuvieron lugar también el día 7 de octubre. Estas fueron asaltadas en las calles Gil de Hontañón y en la Travesía de Gabilondo, de la misma manera que a la primera víctima, esgrimiendo uno de los presuntos autores una navaja de grandes dimensiones, si bien en estos casos no hubo agresión física. A la segunda le arrebataron dos billetes de cinco euros del interior de su cartera, tras registrar sus pertenencias por si llevaba más dinero escondido.

A la tercera persona, al no llevar dinero en efectivo, los presuntos autores le sustrajeron tres tarjetas bancarias y se marcharon. El joven bloqueó las tarjetas, enterándose posteriormente que una de ellas la habían intentado utilizar para efectuar un pago en un estanco de la capital. Se da la circunstancia de que la víctima se volvió a encontrar después con los autores del robo, quienes le devolvieron las tarjetas manifestando que no habían podido utilizarlas, pero al ver a la víctima con una riñonera le volvieron a amenazar para que se la dieran. El joven logró pedir auxilio y los ladrones huyeron a la carrera.

Desde los hechos, la Policía Nacional inició una investigación que dio sus frutos el 9 de octubre con la detención del primer joven. La segunda llegó el pasado viernes, gracias a la intervención de la Policía Municipal y de esa alertante anónima.

Además, los investigadores de la Policía Nacional han tenido conocimiento de que, tras cometer el tercer robo en Valladolid, los dos jóvenes robaron un coche, siendo detenidos por la Guardia Civil en la localidad de Viana, al ser sorprendidos en el interior del coche robado cuando estaba estacionado. Por todos estos hechos, tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, se decretó su ingreso en el centro Zambrana.

Precisamente, Valladolid registró el año pasado el récord de condenas y de infracciones penales cometidas por adolescentes, al menos en la última década. Los órganos encargados de la jurisdicción de menores dictaron sentencia contra 247 chicos y chicas de entre 14 y 17 años por un total de 409 delitos, en ambos casos con un incremento del 29% con respecto a 2023, cuando el número de penados que recalaron en algún régimen de internamiento ascendió a 193.

Significativa es también la evolución en la última década de los delitos cometidos por los jóvenes de 14 años (como sucede en esta ocasión), cuando comienzan a ser responsables penalmente de sus actos, ya que desde 2013 se han duplicado las sentencias, al pasar de 22 a 45 condenados.

El dato permite intuir que cada vez se adelanta más la edad en la que comienzan a cometer delitos y así se constata en la Memoria de la Fiscalía de Castilla y León. Publicada la pasada semana, recoge las diligencias preliminares archivadas a menores de 14 años al no tener recorrido judicial por ser inimputables. Desde 2018 se han incrementado un 62%, con 172 sobreseimientos más, aumentando de 279 a 452. Un dato que preocupa entre las fiscalías especializadas y que vinculan al incremento de las infracciones penales cometidas a través de las redes sociales por el acceso cada vez más temprano a los teléfonos móviles y a los delitos de índole sexual, una práctica en la que se inician cada vez más jóvenes.