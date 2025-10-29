El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Macizo de Gredos, donde detuvieron al último de los menores implicados. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas

Uno de los adolescentes, el último en ser detenido, tiene 14 años e intentó zafarse de la Policía al esconderse en un coche y proporcionar documentación falsa

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:32

El chivatazo llegó en los últimos minutos del pasado viernes. Una persona alertaba de que había visto a un adolescente de 14 años del que ... tenía conocimiento que estaba en busca y captura por la Policía. El mensaje era claro y afirmaba que le había pillado en el interior de un coche blanco de la marca Opel. Era el inicio del final de una investigación de tres semanas para dar con el paradero de dos menores de edad, ya internados en el Zambrana, que el 7 de octubre asaltaron a personas a punta de navaja en la zona sur de la ciudad para robarlas.

