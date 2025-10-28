Detenido un ladrón multirreincidente tras robar en el interior de un vehículo en Valladolid Al hombre le constan 32 detenciones, 28 de ellas producidas durante este año

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron ayer a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en el paseo Juan Carlos I de Valladolid. Al ladrón le constan 32 detenciones, de las que 28 se han producido en lo que va de 2025.

En este último caso, los agentes fueron comisionados el pasado 10 de octubre al paseo Juan Carlos I tras recibirse un aviso ciudadano que alertaba sobre la presencia de un individuo forzando la ventanilla de un vehículo aparcado, según informó la Policía Nacional de Valladolid a través de un comunicado remitido a Ical.

A su llegada, los agentes fueron requeridos por una mujer que manifestó haber presenciado los hechos y que, al percatarse el autor de que estaba siendo observado, abandonó el ordenador portátil sustraído y huyó del lugar en un patinete eléctrico. La testigo facilitó una detallada descripción del presunto autor, iniciándose gestiones para su localización, que resultaron infructuosas en ese momento.

El ordenador, eso sí, fue recuperado en el lugar donde había sido abandonado, y los agentes comprobaron que el vehículo presentaba signos de forzamiento en la ventanilla trasera derecha, sin llegar a fracturarse. Tras diversas gestiones, se logró localizar al propietario del vehículo, quien confirmó que lo había dejado estacionado la noche anterior en perfecto estado y cerrado. El equipo informático fue entregado al legítimo propietario.

Gracias a las diligencias practicadas por el grupo especializado en delitos contra el patrimonio, se logró la plena identificación del presunto autor, ordenándose su localización y detención. En la mañana del 27 de octubre, se procedió a su arresto como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Numerosos antecedentes

El detenido acumula un historial de 32 detenciones, de las que 28 se han producido en lo que va de año, principalmente en Valladolid. La mayoría de ellas están relacionadas con robos con fuerza y hurtos en vehículos, incluyendo dos por robo con violencia.

De hecho, tan sólo tres días antes de esta última detención, el mismo varón había sido arrestado intentando robar un patinete. Además, en ese momento, se le intervino un ordenador y un espejo de una motocicleta. La detención tuvo lugar tan sólo unas horas después de haber sido puesto en libertad por un delito de hurto.

Este individuo, al igual que otros autores de este tipo de ilícitos, actúa en horarios nocturnos y zonas poco transitadas, dificultando su detección en flagrancia. Su método habitual consiste en el uso de medios violentos para acceder al interior de los vehículos y sustraer objetos de valor.

Paralelamente, se venían investigando diversos robos en el interior de vehículos, tanto en garajes como en vía pública, con un modus operandi consistente en la fractura de ventanillas o el forzamiento del bombín, y posterior sustracción de objetos de valor. Algunos de estos efectos fueron posteriormente vendidos, por lo que la investigación continúa abierta y no se descarta su implicación en otros hechos de similares características.