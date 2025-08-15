El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Feijóo y Mañueco visitan el puesto de mando avanzado ubicado en Palacios del Sil
La estación de autobuses se encuentra en obras. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Detenido por enfrentarse a agentes de la Policía en la estación de autobuses

Causó lesiones a los dos agentes, uno de los cuales recibió arañazos en el brazo izquierdo

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:21

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles a un hombre que se enfrentó con ellos en la estación de autobuses de Valladolid, después de negarse a identificarse y acometer violentamente a uno de los agentes.

Según detalla la Policía Nacional en un comunicado remitido a Ical, los hechos ocurrieron a las 12:00 horas, cuando los agentes, en el marco de sus funciones de prevención de la delincuencia y uniformados, observaron a dos personas deambulando por los andenes de la estación de autobuses vallisoletana.

Al proceder a su identificación, uno de los individuos adoptó una actitud hostil y se negó reiteradamente a mostrar su documentación además de proferir comentarios como «siempre estáis igual, sois unos racistas». Durante la intervención, el detenido mantuvo una actitud agresiva, encarando directamente a uno de los agentes y realizando un ademán claro de agresión mediante un intento de cabezazo, que fue evitado por el funcionario.

Acto seguido, acometió al agente con un fuerte empujón, lo que obligó a los funcionarios a reducirle. En el forcejeo, el individuo se resistió violentamente a su detención, causando lesiones a los dos agentes, uno de los cuales recibió arañazos en el brazo izquierdo.

La persona que acompañaba al detenido se mantuvo al margen de la intervención, sin obstaculizar la labor policial. No obstante, al encontrarse indocumentado, fue trasladado a dependencias policiales para su identificación.

El detenido, por su parte, fue conducido inicialmente a un centro médico para valorar su estado físico y, posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyen las diligencias correspondientes por el delito de atentado contra agente de la autoridad. El hombre fue puesto en libertad una vez se concluyó el atestado policial y fue remitido al juzgado competente.

