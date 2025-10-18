El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Comisaría de Delicias de la Policía Nacional. El Norte

Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid

La víctima aseguró que el autor le abordó después de una discusión con un conocido y le golpeó a la salida del local

El Norte

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:24

Comenta

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles en la capital a un joven en calidad de investigado por un delito de lesiones a raíz de los hechos ocurridos días antes, el 5 de octubre, cuando propinó presuntamente un puñetazo en la cara a otro varón a las puertas de una discoteca en la madrugada de aquel domingo.

Los hechos se produjeron a las 5:30 horas. La víctima relató en su posterior denuncia que había presenciado una discusión previa dentro del local entre uno de sus amigos y un grupo de jóvenes y que escuchó cómo uno de ellos retaba a su acompañante con un «te esperamos fuera».

Minutos después, tras abandonar el establecimiento, el después denunciante fue abordado por uno de los jóvenes, quien «sin mediar palabra le propinó un puñetazo en el rostro».

El presunto autor de la agresión quedó en libertad a la espera de juicio después de prestar declaración en el juzgado de guardia.

Te puede interesar

