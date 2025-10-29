El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en Valladolid. El Norte

Detenida por robar joyas y dinero al matrimonio de ancianos que cuidaba en Valladolid

La mujer, ahora en libertad, se llevó además alimentos, productos de limpieza, menaje y otros objetos del hogar

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:02

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer en el marco de una investigación por la desaparición de diversas joyas en una vivienda del barrio vallisoletano de Huerta del Rey, habitada por un matrimonio de avanzada edad. La denuncia fue interpuesta por unos familiares el pasado 15 de septiembre, tras detectar la desaparición de varias joyas en el domicilio de sus tíos, de 91 y 87 años, quienes recibían asistencia domiciliaria las 24 horas del día desde hace más de una década debido a su deterioro cognitivo.

Según consta en la denuncia, desde 2020 acudían regularmente al domicilio tres personas como cuidadoras, además de una cuarta de forma esporádica. Los denunciantes manifestaron que, desde finales de abril y comienzos de mayo, comenzaron a faltar diversos objetos del hogar, incluyendo alimentos, productos de limpieza y menaje.

Asimismo, se comprobó la desaparición de 320 euros en efectivo, guardados en un sobre en el despacho del domicilio. Entre los objetos sustraídos se encontraban varias joyas, cuya desaparición motivó la apertura de diligencias policiales. Tras diversas gestiones, se logró localizar ventas de joyas a nombre de una de las cuidadoras habituales, coincidentes con las descritas en la denuncia.

El valor total de las piezas vendidas asciende a 6.020 euros, distribuidos en varias transacciones: 1.415 euros, 2.700 euros 350 euros, 400 euros, 500 euros, 70 euros y 585 euros. La presunta autora fue detenida en la mañana del 22 de octubre, siendo puesta en libertad ese mismo día tras pasar a disposición judicial.

