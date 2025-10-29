El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Policías locales, de patrulla por la calle Hernando de Acuña de Parquesol. G. V.

Valladolid

La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista

Los vecinos han sido testigos de cómo un hombre «se masturbaba» en parques de sus barrios en las dos últimas semanas

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:43

Comenta

«Me causó mucho rechazo y un asco tremendo ver lo que estaba haciendo y, por eso, llamé a la policía», relata la mujer que ... el pasado 16 de octubre fue testigo de cómo un hombre «se masturbaba» mientras permanecía parcialmente oculto tras unos setos (para que no se vieran sus genitales) en un parque situado en las inmediaciones del Conservatorio de música del Centro Cultural Miguel Delibes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  5. 5

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  8. 8

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying
  9. 9

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  10. 10

    La iglesia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata reabre sus puertas a la comunidad educativa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista

La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista