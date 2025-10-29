La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista

«Me causó mucho rechazo y un asco tremendo ver lo que estaba haciendo y, por eso, llamé a la policía», relata la mujer que ... el pasado 16 de octubre fue testigo de cómo un hombre «se masturbaba» mientras permanecía parcialmente oculto tras unos setos (para que no se vieran sus genitales) en un parque situado en las inmediaciones del Conservatorio de música del Centro Cultural Miguel Delibes.

Doce minutos después acudían dos agentes en un patrulla hasta el lugar indicado por la alertante, pero el hombre ya no se encontraba allí. Para facilitar su identificación, durante la llamada con los agentes, la testigo describió la vestimenta y las características físicas del hombre para que pudiera ser localizado, si bien los uniformados no dieron con él después de recorrer el entorno.

«Un hombre de mediana altura, complexión fuerte pero no gordo, parecía mayor de 30 años y con el pelo moreno, liso y descuidado en vestimenta», recuerda la vecina de Villa de Prado que vio cómo «a eso de las ocho de la tarde, este señor se estaba masturbando mientras miraba a la puerta del Conservatorio en un momento en el que estaba saliendo gente», narra la mujer sin ocultar su preocupación ante semejante actitud y su repulsa al hecho de que alguien sea capaz de hacer estas cosas.

Desde la tarde de ese jueves, la Policía Local confirma que «no ha sido la única llamada que han recibido sobre este tema. Han sido varios los avisos relacionados con la presencia de una persona en la misma actitud en el barrio de Parquesol». Sin especificar cuántas comunicaciones han entrado en la centralita, fuentes policiales aseguran que desde que han tenido constancia de lo que relatan los testigos «se hace especial hincapié en la vigilancia de las zonas desde donde se avisa».

Ese refuerzo extra de la atención de los agentes en los barrios de Parquesol y Villa de Prado no tiene otro objetivo que el de evitar cualquier conducta que altere el orden.

Por el momento, a las asociaciones vecinales de Parquesol y Villa de Prado «no ha llegado la existencia de preocupación o desasosiego» y, apuntan, «entre los vecinos de la zona hay tranquilidad por ahora». Si bien es cierto, matiza Jesús Revenga, presidente de la asociación de vecinos de Villa de Prado, «que es lógico que las personas que se hayan topado con esta persona haciendo esto tengan miedo y rechazo al presenciar lo ocurrido».

Tampoco tenían constancia de estos hechos en la asociación de vecinos Ciudad Parquesol. «No sabemos nada al respecto y no podemos aportar mucho al tema. Es algo que desconocíamos hasta hoy», apunta su presidente, Juan José Álvarez.

Caso similar

Una semana después de la presencia del exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes, situado a caballo entre Villa de Prado y Parquesol, la Policía Nacional atendía un aviso por la presencia de un hombre en la plaza de las Cortes de Castilla y León (apenas a un kilómetro del Miguel Delibes) que se estaba masturbando en plena calle.

Fue sobre las tres de la tarde del pasado 23 de octubre y, en ese caso, le describían también como «un hombre de mediana edad» que se encontraba a la altura de los letreros con nombres de las nueve provincias de Castilla y León. Estaba con los pantalones bajados a la altura de los tobillos mientras se masturbaba en la vía pública. Acudieron poco después del aviso los agentes de Policía Nacional, pero a su llegada no dieron con la persona que estaba realizando estos actos obscenos en la vía pública y a la vista de todos.

Acciones como las descritas tienen consecuencias y están recogidas en el artículo 185 del Código Penal, que sanciona la exhibición, en los casos más graves y para proteger a menores o personas con discapacidad, con penas de prisión que pueden ir desde los seis meses hasta el año. También la obligatoriedad de hacer frente al pago de multas de 12 a 24 meses y la posibilidad de inscribir a estas personas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y antecedentes penales.