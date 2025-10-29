El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Control de la Guardia Civil. El Norte

Valladolid

Paran a un motorista en un control y acaba detenido por tráfico de drogas y no tener carné

La Guardia Civil decidió interceptar al vehículo de dos ruedas al mostrar su conductor una actitud visiblemente nerviosa ante su presencia

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:02

Comenta

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de un vecino de Santovenia de Pisuerga por los presuntos delitos de tráfico de drogas y contra la seguridad vial, al carecer de permiso de conducir por pérdida total de puntos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado día 27, cuando agentes de la Guardia Civil de Valladolid, en el marco de un dispositivo operativo de vigilancia preventiva, llevaron a cabo una actuación en el término municipal de Santovenia de Pisuerga, dentro de un dispositivo reactivo orientado a la prevención de la seguridad ciudadana.

Noticias relacionadas

La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista

La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista

Detenido un ladrón multirreincidente tras robar en el interior de un vehículo en Valladolid

Detenido un ladrón multirreincidente tras robar en el interior de un vehículo en Valladolid

Durante el desarrollo del operativo, se procedió a la selección de una motocicleta cuyo conductor mostró una actitud visiblemente nerviosa ante la presencia de los agentes. Esta circunstancia motivó su identificación y un registro superficial, tanto personal como de los efectos que portaba.

El individuo portaba una riñonera en cuyo interior se localizaron tres envoltorios de plástico transparente con sustancia sólida blanquecina, que arrojaron un peso de 10,70 gramos, 10,76 gramos y 10,78 gramos respectivamente. Asimismo, se halló otro envoltorio con sustancia sólida de color marrón, presumiblemente hachís, con un peso de 5,52 gramos. Además, se intervinieron 427,29 euros en efectivo, distribuidos en billetes y monedas, así como un teléfono móvil.

Pérdida de puntos

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de sustancias estupefacientes destinadas al tráfico, se procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública. Paralelamente, se realizó una consulta en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), constatándose que el detenido carecía de permiso de conducción por pérdida total de puntos, lo que constituye un delito contra la seguridad vial.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención del conductor y único ocupante del vehículo como presunto autor de dos delitos: uno contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro contra la seguridad vial (conducción sin permiso por pérdida de vigencia). La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  5. 5

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  6. 6 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  7. 7 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  8. 8

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  9. 9

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  10. 10

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Paran a un motorista en un control y acaba detenido por tráfico de drogas y no tener carné

Paran a un motorista en un control y acaba detenido por tráfico de drogas y no tener carné