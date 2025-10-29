Paran a un motorista en un control y acaba detenido por tráfico de drogas y no tener carné

El Norte Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:02

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de un vecino de Santovenia de Pisuerga por los presuntos delitos de tráfico de drogas y contra la seguridad vial, al carecer de permiso de conducir por pérdida total de puntos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado día 27, cuando agentes de la Guardia Civil de Valladolid, en el marco de un dispositivo operativo de vigilancia preventiva, llevaron a cabo una actuación en el término municipal de Santovenia de Pisuerga, dentro de un dispositivo reactivo orientado a la prevención de la seguridad ciudadana.

Durante el desarrollo del operativo, se procedió a la selección de una motocicleta cuyo conductor mostró una actitud visiblemente nerviosa ante la presencia de los agentes. Esta circunstancia motivó su identificación y un registro superficial, tanto personal como de los efectos que portaba.

El individuo portaba una riñonera en cuyo interior se localizaron tres envoltorios de plástico transparente con sustancia sólida blanquecina, que arrojaron un peso de 10,70 gramos, 10,76 gramos y 10,78 gramos respectivamente. Asimismo, se halló otro envoltorio con sustancia sólida de color marrón, presumiblemente hachís, con un peso de 5,52 gramos. Además, se intervinieron 427,29 euros en efectivo, distribuidos en billetes y monedas, así como un teléfono móvil.

Pérdida de puntos

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de sustancias estupefacientes destinadas al tráfico, se procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública. Paralelamente, se realizó una consulta en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), constatándose que el detenido carecía de permiso de conducción por pérdida total de puntos, lo que constituye un delito contra la seguridad vial.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención del conductor y único ocupante del vehículo como presunto autor de dos delitos: uno contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro contra la seguridad vial (conducción sin permiso por pérdida de vigencia). La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.