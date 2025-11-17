Detenida una pareja por forzar coches y robar tarjetas de crédito para hacer compras fraudulentas

El Norte Valladolid Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer y a un hombre como presuntos autores de varios delitos de estafa con tarjeta de crédito y robo con fuerza en interior de vehículo, cometidos en diferentes puntos de la ciudad.

El pasado 13 de noviembre, sobre las 12:00 horas en la calle Papagayo, agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia se percataron de la presencia de una mujer que figuraba como investigada en un atestado del Grupo II de la Comisaría de Valladolid-Delicias. Tras su identificación y consulta con dicho grupo de investigación, se confirmó que tenía un requerimiento en vigor por un presunto delito de estafa con tarjeta de crédito, procediéndose a su detención.

Ese mismo día, unas dos horas después, en la avenida de Burgos, agentes en motocicleta observaron a un varón igualmente investigado en un atestado del mismo grupo. Tras su identificación y consulta, se comprobó que tenía un requerimiento en vigor por varios presuntos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y uno de estafa, procediéndose a su detención.

El grupo investigador había detectado la comisión de varios robos con fuerza en vehículos mediante el mismo 'modus operandi', con fractura de ventanilla en zonas próximas entre sí. Tras las gestiones de investigación, se constató la relación de los detenidos con hechos denunciados el 13 de octubre, el 29 de septiembre (dos robos) y 26 de septiembre de 2025, todos ellos en el ámbito de la Comisaría de Delicias.

En libertad

Las investigaciones concluyeron que la mujer es autora de un delito de estafa, al utilizar tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras y el varón es autor de tres delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, además de un delito de estafa.

Ambos mantienen una relación sentimental y conviven en el mismo domicilio. Según las pesquisas, el hombre se dedicaba a sustraer tarjetas bancarias tras forzar vehículos, mientras que la mujer las utilizaba posteriormente para efectuar compras fraudulentas. Los dos arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha determinado su libertad.