Detenidas dos personas que suman treinta arrestos en 2025 cuando intentaban robar en un vehículo

El Norte Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

Fueron sorprendidos manipulando un vehículo y, cuando se percataron de la presencia policial, arrojaron varios objetos entre los coches. Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada del viernes a dos varones, uno de ellos con 34 antecedentes policiales -29 de este año-, como presuntos autores de un delito de robo en el interior de un vehículo. Los hechos se produjeron en la calle Olmedo, en el barrio de Delicias, donde un ciudadano que se dirigía a su puesto de trabajo observó a un individuo vestido de negro, junto a una bicicleta, manipulando un vehículo.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, una dotación de la Policía Nacional se desplazó al lugar, donde se localizaron a dos personas que, al percatarse de la presencia policial, arrojaron diversos objetos entre los vehículos estacionados. Además, al ser preguntados, no dieron una explicación «coherente» sobre la procedencia de dichos enseres.

Su actividad delictiva incluye el uso de medios violentos para acceder a vehículos, especialmente furgonetas

Durante la inspección de la zona, los agentes localizaron una bicicleta de montaña y detectaron que la puerta trasera derecha de uno de los vehículos se encontraba abierta. Además, la propietaria del vehículo confirmó que lo había dejado perfectamente cerrado, y que la cerradura de la puerta del conductor presentaba signos de haber sido forzada. Asimismo, manifestó que el maletero estaba revuelto y que echaba en falta varias pertenencias, entre ellas un altavoz que guardaba en la guantera.

Los objetos recuperados en el lugar fueron reconocidos sin género de dudas por la víctima como de su propiedad. Entre ellos se encontraban un altavoz, un maletín con herramientas y varias prendas de ropa. Ante la evidencia de los hechos y las manifestaciones de la víctima, los agentes procedieron a la detención de ambos individuos y su traslado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

Cabe destacar que uno de los detenidos acumula un historial delictivo significativo, con 29 detenciones en lo que va de año por delitos relacionados con robos en interior de vehículos, robos con violencia, hurtos, resistencia, lesiones y amenazas. Su actividad delictiva se concentra en el barrio de Delicias, y su modus operandi incluye el uso de medios violentos para acceder a vehículos, especialmente furgonetas, donde busca objetos de valor.

El segundo arrestado también cuenta con antecedentes por robos con fuerza, lesiones y amenazas, aunque se desconoce su fuente de ingresos. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial este sábado, cuando se determinó su ingreso en prisión.