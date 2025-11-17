El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de una ambulancia en Valladolid. El Norte

Dos heridos al salirse dos coches de la N-601 en Laguna de Duero

Los hombres han sido trasladados en ambulancia al hospital tras el accidente, que se ha producido a primera hora de este lunes

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:59

Comenta

Dos hombres han resultado heridos a primera hora de este lunes al salirse de la carretera dos turismos en la N-601 a la altura de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero. El accidente de tráfico se ha producido a las 6:24 horas en el kilómetro 181 sentido Valladolid, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de la salida de vía de dos vehículos y se alertaba de que había al menos una persona herida.

Noticias relacionadas

Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid

Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid

Herida una joven de 30 años en un choque en la A-6 a la altura de Rueda

Herida una joven de 30 años en un choque en la A-6 a la altura de Rueda

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Trafico de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a dos personas, un hombre de 40 años que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico de la capital vallisoletana, y otro varón, cuyos datos de filiación no han trascendido, evacuado en ambulancia al Río Hortega.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  2. 2 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  3. 3

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  4. 4 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  5. 5 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  6. 6 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  7. 7 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  8. 8

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  9. 9

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    Una gran escultura recuerda en Portugalete a las víctimas de accidentes de tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos heridos al salirse dos coches de la N-601 en Laguna de Duero

Dos heridos al salirse dos coches de la N-601 en Laguna de Duero