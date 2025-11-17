Dos heridos al salirse dos coches de la N-601 en Laguna de Duero Los hombres han sido trasladados en ambulancia al hospital tras el accidente, que se ha producido a primera hora de este lunes

El Norte Valladolid Lunes, 17 de noviembre 2025

Dos hombres han resultado heridos a primera hora de este lunes al salirse de la carretera dos turismos en la N-601 a la altura de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero. El accidente de tráfico se ha producido a las 6:24 horas en el kilómetro 181 sentido Valladolid, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de la salida de vía de dos vehículos y se alertaba de que había al menos una persona herida.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Trafico de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a dos personas, un hombre de 40 años que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico de la capital vallisoletana, y otro varón, cuyos datos de filiación no han trascendido, evacuado en ambulancia al Río Hortega.