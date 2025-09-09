Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión

Tendida en el suelo y en estado de semiinconsciencia. Así es como terminó una menor de 16 años el pasado domingo tras recibir varios golpes ... en la cabeza asestados por otra joven en la plaza Luis Braille de Valladolid.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las nueve y media de la tarde, cuando un grupo de jóvenes se encontró en la plaza con la menor. Al parecer y según varios testigos, otra joven (todo apunta a que también es menor de edad) comenzó a decir a su grupo de amigos que grabaran con los móviles lo que estaba a punto de suceder.

En ese momento, la chica que inició la agresión propinó varios golpes en la cabeza a la víctima, que trató de defenderse como pudo respondiendo a los golpes, pero que finalmente terminó semiinconsciente, tendida en el suelo y siendo atendida en un primer momento por una amiga que estaba con ella en el momento en el que se desencadenaron los hechos.

De hecho, el altercado se produjo cuando varias personas pasaban en ese momento por la zona de la plaza que da a las calles Santa Lucía y Santiago Rusiñol, lugar del que huyó tanto la joven como el grupo del que iba acompañada.

Precisamente, una de las personas que presenció la agresión fue la que llamó a los servicios de emergencias para solicitar asistencia médica y policial por lo que acababa de ocurrir y hasta allí se presentó en apenas unos minutos una ambulancia de soporte vital básico cuyos sanitarios atendieron a la joven que, tras recuperar la plena consciencia, sufrió un ataque de ansiedad.

Y aunque en un principio la víctima rechazó ser explorada por el personal de Sacyl que acudió a la plaza, fue finalmente trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Además de los sanitarios, varias patrullas de la Policía Local acudieron de forma inmediata tras ser requeridos por lo ocurrido y varios agentes trataron de localizar a la autora de los hechos realizando una búsqueda patrullando la zona aledaña a la plaza Luis Braille, aunque al haber huido del lugar de forma apresurada, y ante la negativa de la víctima de aportar datos sobre su agresora (ambas se conocían) o cualquier descripción física, no pudieron dar con la persona que había cometido la agresión. Finalmente, los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Menores de Valladolid.