Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión

ValladolidDejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
La chica, de 16 años, tuvo que ser atendida por el ataque de ansiedad que sufrió tras recibir varios golpes y fue trasladada al Clínico
Valladolid
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:50
Tendida en el suelo y en estado de semiinconsciencia. Así es como terminó una menor de 16 años el pasado domingo tras recibir varios golpes ... en la cabeza asestados por otra joven en la plaza Luis Braille de Valladolid.
Los hechos ocurrieron minutos antes de las nueve y media de la tarde, cuando un grupo de jóvenes se encontró en la plaza con la menor. Al parecer y según varios testigos, otra joven (todo apunta a que también es menor de edad) comenzó a decir a su grupo de amigos que grabaran con los móviles lo que estaba a punto de suceder.
En ese momento, la chica que inició la agresión propinó varios golpes en la cabeza a la víctima, que trató de defenderse como pudo respondiendo a los golpes, pero que finalmente terminó semiinconsciente, tendida en el suelo y siendo atendida en un primer momento por una amiga que estaba con ella en el momento en el que se desencadenaron los hechos.
De hecho, el altercado se produjo cuando varias personas pasaban en ese momento por la zona de la plaza que da a las calles Santa Lucía y Santiago Rusiñol, lugar del que huyó tanto la joven como el grupo del que iba acompañada.
Precisamente, una de las personas que presenció la agresión fue la que llamó a los servicios de emergencias para solicitar asistencia médica y policial por lo que acababa de ocurrir y hasta allí se presentó en apenas unos minutos una ambulancia de soporte vital básico cuyos sanitarios atendieron a la joven que, tras recuperar la plena consciencia, sufrió un ataque de ansiedad.
Y aunque en un principio la víctima rechazó ser explorada por el personal de Sacyl que acudió a la plaza, fue finalmente trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Además de los sanitarios, varias patrullas de la Policía Local acudieron de forma inmediata tras ser requeridos por lo ocurrido y varios agentes trataron de localizar a la autora de los hechos realizando una búsqueda patrullando la zona aledaña a la plaza Luis Braille, aunque al haber huido del lugar de forma apresurada, y ante la negativa de la víctima de aportar datos sobre su agresora (ambas se conocían) o cualquier descripción física, no pudieron dar con la persona que había cometido la agresión. Finalmente, los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Menores de Valladolid.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.