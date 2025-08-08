Culmina la reforma del Ayuntamiento: un 32% de ahorro energético y mejora del confort

Ya se ultiman los «ajustes posventa» de los recién estrenados sistemas climatización y en breve se licitará el nuevo mobiliario para la zona del Registro ... e Información situada en el espectacular patio de inmueble, la intervención más llamativa por la recuperación de un espacio para el uso ciudadano, situado en la planta sótano y con entrada por la plaza de la Rinconada, que permanecía en el olvido. Son los retoques finales de una obra compleja que ha mantenido la Casa Consistorial desde octubre de 2023 entre andamios y con un continuo transitar de obreros, una situación que ha dificultado el trabajo de los empleados públicos y ha obligado a reubicar servicios en el patio de San Benito.

La reforma del principal edificio de la Plaza Mayor se da ya por concluida después de una profunda intervención en la que se han invertido 6,3 millones de euros, 2,7 de ellos procedentes de fondos europeos. Planteada con Gobierno del PSOE y Toma la Palabra y desarrollada por el actual Ejecutivo local, los resultados están a la vista en algunos casos, pero en otros pasan desapercibidos para el común de los ciudadanos.

Sin embargo, tienen un peso importante en una instalación en la que trabajan más de doscientos empleados públicos y que recibe cada día hasta medio millar de vecinos para realizar sus gestiones. Entre ellos, el director del Servicio de Arquitectura de la Concejalía de Urbanismo, Alberto Martín de Frutos, destaca la mejora de la eficiencia energética del inmueble, principal objetivo de la financiación europea, junto con los avances en accesibilidad.

La instalación de dos máquinas de aerotermia en la cubierta del edificio, para sustituir la caldera de gas, y la implementación de tejas fotovoltaicas ya se nota en la factura de la luz. Según las últimas pruebas realizadas, el consumo energético de esta construcción de 11.200 metros cuadrados, obra del arquitecto Enrique María Repullés, se ha reducido el 32% sobre las mediciones previas a la reforma. A ello ha contribuido también, el cambio de las doscientas ventanas del edificio, incluidas las que acogen las vidrieras de la fachada principal. Ahora estos elementos ornamentales, que se encontraban en mal estado, lucen como nuevos tras su restauración y nuevo emplomado, protegidos además entre un doble cristal ventilado.

Nueva plaza en el patio, sala de espera del registro y máquinas de aerotermia. Rodrigo Jiménez

Esta renovación de todos los sistemas ha sido más fácil en la planta sótano al llevarse a cabo sobre un espacio sin uso tras la reubicación del Registro en unos contenedores situados en el patio de San Benito. Sin embargo en el resto de plantas, la sustitución de la conducciones ha generado más molestias al tener que ejecutarla con el personal trabajando.

Con proyecto del estudio de arquitectos Bobillo Asociados y desarrollada por Cabero Edificaciones, la intervención ha sido importante también en lo que a la accesibilidad se refiere. Los tres ascensores, antes estrechos y muy deteriorados, han sido sustituidos por unos nuevos. Además, uno de ellos ya permite subir hasta la zona de los torreones.

Importante también es que la entrada principal mejora la accesibilidad para los vecinos con movilidad reducida al haberse instalado un nuevo montacargas que salva las escaleras hasta la planta primera por Plaza Mayor. Y hay más cosas relevantes para la Casa: la renovación completa de los cuartos de baño existentes y la creación de otros nuevos en las estancias de nueva factura hasta alcanzar los doce.

Martín de Frutos pone en valor otras intervenciones básicas en las tripas de un inmueble construido entre 1903 y 1908 y que fue reformado parcialmente en 2007. «Carecía de una instalación de protección contra incendios y ahora se le dota de bocas equipadas, un aljibe y un sistema de detección contra el fuego», explica. Paralelamente, se han renovado todas instalaciones y cuadros de electricidad, incluida la construcción de un nuevo centro de transformación y otro de seccionado, además de cambiar la iluminación al sistema LED.

Estas actuaciones, con una repercusión importante en el confort para funcionarios y administrados, tienen en la recuperación del patio de la Casa Consistorial su intervención estrella. Cegado durante décadas por decenas de cuartuchos, la obra ha sacado a luz una preciosa Ágora -así se ha denominado la nueva estancia- donde se ofrece el servicio de información y registro.

Explica el arquitecto municipal que en los planos del edificio sí se veía claramente que había una estructura antigua que estaba «enmascarada dentro de una vorágine de almacenes en desuso». En los planos se podía intuir su poderío, porque estaban grafiados perfectamente estos pilares, pero cuando se destapó y se limpió la planta llegó la sorpresa. «Estaba en muy buenas condiciones, casi no había tenido alteraciones, a pesar de que en su momento estaba al aire libre y han soportado las condiciones meteorológicas durante muchos años».

Este elemento central acoge ahora las mesas de atención al ciudadano mientras que la antigua estancia para esta función, la sala situada a entrada desde la plaza de la Rinconada, se ha convertido en un espacio de espera, que permite a los vecinos aguardar el turno a cubierto y no en colas en el exterior como ha sucedido durante años. La reforma también ha sacado partido a otro espacio central de la planta noble, donde se sitúa el despacho de Alcaldía y el Salón de Recepciones. Así se ha aprovechado el hueco superior del patio para crear una plaza al aire libre, con bancos y parterres ajardinados.