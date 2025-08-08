El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nueva zona de atención ciudadana en el patio de la Casa Consistorial.

Nueva zona de atención ciudadana en el patio de la Casa Consistorial. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Culmina la reforma del Ayuntamiento: un 32% de ahorro energético y mejora del confort

La próxima renovación del mobiliario del nuevo espacio de atención al ciudadano en el recuperado patio rematará una inversión de 6,3 millones

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:16

Ya se ultiman los «ajustes posventa» de los recién estrenados sistemas climatización y en breve se licitará el nuevo mobiliario para la zona del Registro ... e Información situada en el espectacular patio de inmueble, la intervención más llamativa por la recuperación de un espacio para el uso ciudadano, situado en la planta sótano y con entrada por la plaza de la Rinconada, que permanecía en el olvido. Son los retoques finales de una obra compleja que ha mantenido la Casa Consistorial desde octubre de 2023 entre andamios y con un continuo transitar de obreros, una situación que ha dificultado el trabajo de los empleados públicos y ha obligado a reubicar servicios en el patio de San Benito.

