El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Hernández junto a uno de sus cuatro hijos en la su chabola de Juana Jugan. Aida Barrio

Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»

Raúl Hernández vive desde los dos años en el asentamiento de Juana Jugan, donde ha criado a sus cuatro hijos sin luz ni agua

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:37

Comenta

'Parse' protege con su presencia el asentamiento de extraños que pretendan cruzar esa barrera invisible que desemboca en un escenario propio del siglo pasado. « ... Ladra cuando se acerca alguien, pero no hace nada y nunca se escapa, le gusta estar aquí», dice Raúl Hernández, uno de los veinte chabolistas que vive en el poblado de Juana Jugan, situado junto al paseo de Juan Carlos I, en Delicias, frente al hospital Benito Menni. Mientras acaricia al animal, que no se retira de su lado, explica cómo es vivir en casas levantadas con plásticos, restos de obra, uralitas y sobrantes de madera. Un entorno hostil el que lleva toda su vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  5. 5

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  6. 6

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  7. 7

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  8. 8

    José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila
  9. 9

    Valladolid exporta al mundo las primeras pistas de pádel inteligentes
  10. 10

    Los seis pasos proyectados, y ahora en suspenso, rematarían la integración ferroviaria al 70%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»

Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»