Los vecinos de Covaresa organizan una despedida sorpresa a Carlos y Fernando Galán. El Norte

Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas

Carlos y Fernando Galán echan el cierre de Silmarill tras 27 años en el barrio «porque la tienda da pérdidas»

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

«Las ventas han ido cayendo y las facturas subiendo». Después de 27 años detrás del mostrador del quiosco 'Silmarill', los hermanos Fernando y Carlos ... Galán se ven en la obligación de echar el cierre «porque la tienda da pérdidas». Aunque ambos reconocen que «el remate han sido las tasas de la basura y la compra del Verifactu (un sistema de verificación de facturas impulsado por la Agencia Tributaria para prevenir el fraude fiscal)», en las que han tenido que desembolsar «430 y mil y pico euros», respectivamente.

