Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios

«Nos ha dado muchos momentos y muchas alegrías». Son las palabras de Inmaculada Crespo, encargada de la tienda de moda Merkurio, una de las ... históricas de la calle Mantería. En ese pequeño resumen entran 56 años de historia en la capital, primero en el número 28 y después en el portal 9, donde el negocio perdura desde hace 26 años. Son los mismos que ella lleva detrás de este mostrador. «He disfrutado todo el trabajo. Desde las ventas a los escaparates», comenta. Lo dice en pasado, porque la tienda cerrará por jubilación en unas semanas, a mitad de diciembre, según la previsión que manejan los responsables del negocio. Hasta entonces, Merkurio todavía es presente.

«Estamos en el último sprint. Anunciamos el cierre el 9 de septiembre -la tienda abrió otro 9, el de diciembre de 1999- y en parte es bonito, porque hay muchos clientes que llevábamos mucho tiempo sin ver y han entrado a preguntar cuando han visto los carteles», cuenta la encargada. Clientes ha habido muchos, pero lo que define este comercio de proximidad es la cercanía, que consigue que la mayoría recuerden sus compras aquí años después. «Tenemos ropa de eventos y eso hace que conozcas a muchos clientes y a sus hijos. Son vestidos y trajes para comuniones, bodas o bautizos», relata.

Merkurio cerrará a mitad de diciembre pero sus futuros inquilinos ya tienen en mente cómo mantener con vida este local de la calle Mantería. Porque el espacio ya tiene pretendientes y encontrarlos fue fácil. «El primer día que pusimos el cartel nos llamaron preguntando y ya está alquilado». El futuro uso que tendrá el local, eso sí, todavía está por descubrir. Hasta entonces, la tienda de moda ha iniciado una campaña de liquidación para despejar su inventario. «Están siendo días buenos, aunque ahora ya se ha estabilizado un poco, pero clientes hay todos los días. Estamos en un sitio por donde pasa gente constantemente. Mantería es una de las calles comerciales por excelencia de la ciudad y la primera que se peatonalizó», comenta la encargada.

Una inmobiliaria desembarcará próximamente en la calle Manteria, aumentando el número de negocios activos hasta los 68

La historia del negocio se remonta hasta el año 1884 cuando su fundador, Juan Díez Muniz, abrió en Medina de Rioseco una tienda de tejidos. Serían sus nietos Ángel y Metroniano quienes llevaron el comercio hasta la capital en los años sesenta del siglo XX. Los actuales comerciantes pertenecen a la cuarta generación de la saga familiar, que ya cuenta con una quinta generación en la figura de Javier Diez, hijo de Inmaculada, quien estuvo un tiempo ligado al negocio textil antes de ponerse al frente de su propio negocio. Tantas décadas de historia dan para mucho y también sirven para comparar cómo se ha transformado el negocio en los últimos años. «Los hábitos han cambiado desde la pandemia. Antes los días fuertes eran el viernes y el sábado, ahora es cuando menos clientes tenemos». ¿Entonces cuáles son las jornadas fuertes ahora? «Los lunes y los martes», responde la encargada. Lo opuesto a lo que sucedía antes de la pandemia, literalmente.

Negocios abiertos

El cierre de la tienda no significa el final de la actividad en el local, que ya tiene futuros inquilinos, quienes tomarán el relevo a mediados de diciembre, tras la clausura de Merkurio. La calle Mantería no pierde fuerza y solo mantiene seis negocios cerrados a lo largo de sus 350 metros. Uno de ellos acogerá próximamente el desembarco de una inmobiliaria, lo que aumenta hasta tres los locales destinados al mercado de la vivienda en dicha calle. Estas son, de hecho, algunas de las últimas incorporaciones que han llegado a Mantería. La nueva inmobiliaria ocupará el espacio que acogió en su día a la tienda de moda Wappa, otra de las tradicionales de la vía comercial, que se trasladó unos metros más arriba, donde permanece abierta.

La calle Mantería cuenta en total con 71 locales comerciales de los que 65 tienen actividad, a la espera del desembarco de esta inmobiliaria, que dejará los negocios activos en 66. Así pues, solo quedan cinco espacios sin, por el momento, próximos inquilinos. La mayoría de estos se concentran en la segunda mitad de la calle, la más cercana a plaza España, y donde el último en bajar de forma definitiva la persiana fue Deportes Halcón. En el otro lado, más cerca de Cruz Verde, el único local cerrado pertenecía a la tienda de moda y complementos Moiva, que se trasladó unos metros, mientras que su antigua sede, aún con los letreros, permanece sin ocupar.

También se deben contar dos locales más, ahora desiertos, en el bajo del edificio que se está construyendo en la misma calle, a la altura de la plaza de San Andrés y que antes ocupaban una cafetería y una tienda de telefonía y accesorios para estos aparatos. En cualquier caso, la mayoría de negocios que ofrecen sus productos y servicios en la calle todavía siguen destinados a la moda. Son trece negocios puramente centrados en estos artículos y otros complementos y a los que se suman cuatro zapaterías y otra tienda de ropa deportiva. Además hay un comercio específico de perfumes, otro de cosmética o dos negocios de manicura.

La otra pata que sustenta los locales de la calle Mantería son los negocios de telefonía, que suponen otras siete tiendas con actividad en la vía. Completan la oferta tres cafeterías, dos tiendas de alimentación, una pastelería, una librería -que se trasladó hace unos meses desde la plaza de San Andrés-, cinco ópticas o dos sucursales bancarias. Entre los negocios que permanecen sin actividad también se encuentra el local de los antiguos cines Mantería, mientras que la calle además cuenta con una farmacia, un kiosko, una administración de lotería o un estanco.

A pesar de su menor longitud, Mantería mantiene más negocios abiertos que otra de las arterias comerciales de la capital como es la calle Santiago, que no llega a los sesenta locales destinados a estas actividades. Además de las marcas, las otras diferencias más palpables están en que en la vía que une la Plaza Mayor con la de Zorrilla imperan, además de los negocios de moda, las sucursales bancarias que ocupan varios espacios en los bajos de los edificios.