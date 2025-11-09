El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Inmaculada Crespo, encargada de la tienda Merkurio, posa en el interior del comercio. Alberto Mingueza
Valladolid

Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios

Merkurio, que abrió en la calle hace 56 años, bajará la persiana en diciembre con el local ya alquilado a sus futuros inquilinos

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:24

Comenta

«Nos ha dado muchos momentos y muchas alegrías». Son las palabras de Inmaculada Crespo, encargada de la tienda de moda Merkurio, una de las ... históricas de la calle Mantería. En ese pequeño resumen entran 56 años de historia en la capital, primero en el número 28 y después en el portal 9, donde el negocio perdura desde hace 26 años. Son los mismos que ella lleva detrás de este mostrador. «He disfrutado todo el trabajo. Desde las ventas a los escaparates», comenta. Lo dice en pasado, porque la tienda cerrará por jubilación en unas semanas, a mitad de diciembre, según la previsión que manejan los responsables del negocio. Hasta entonces, Merkurio todavía es presente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  6. 6

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8

    Se jubila José, el carnicero que tallaba y decoraba jamones en Delicias
  9. 9

    Las obras de la red de calor prolongan el suplicio de cortes en Parquesol hasta abril de 2026
  10. 10 ¿Leire o Amaia? ¿Eres capaz de decir qué canción de La Oreja de Van Gogh canta cada una?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios

Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios