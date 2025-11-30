El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Musicarium, en la calle Panaderos, bajará la persiana el 20 de diciembre.

Musicarium, en la calle Panaderos, bajará la persiana el 20 de diciembre. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles

La calle Panaderos despide, tras veinte años de andadura, a su tienda de instrumentos musicales y accesorios

Celia Martínez Álvarez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

La calle Panaderos de Valladolid lleva décadas viendo pasar músicos, estudiantes y familias hacia Musicarium. Pero a partir del 20 de diciembre, esta calle verá ... bajar por última vez la persiana de una tienda que ha sido mucho más que un comercio, un lugar de encuentro donde los instrumentos no solo se venden, sino se aconsejan, afinan y celebran.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

