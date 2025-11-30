Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles

La calle Panaderos de Valladolid lleva décadas viendo pasar músicos, estudiantes y familias hacia Musicarium. Pero a partir del 20 de diciembre, esta calle verá ... bajar por última vez la persiana de una tienda que ha sido mucho más que un comercio, un lugar de encuentro donde los instrumentos no solo se venden, sino se aconsejan, afinan y celebran.

Tras 20 años de su apertura, Musicarium dice adiós, y Sonia Mellado Fraile, administradora de la empresa, ha recordado que todo comenzó con el sueño personal de José Alfonso, su compañero. «Llevaba muchos años trabajando en Tamayo, la tienda de la Plaza Circular, y decidió montar su propia tienda», asegura. «Llevamos 20 años aquí», manifiesta Mellado, a la par que recuerda que su hija nació cuando el negocio ya estaba en pie, por lo tanto «muchos cumpleaños se han celebrado en la trastienda y por esto Musicarium ha sido una gran parte de nuestra vida».

La tienda se ha convertido en un «hogar para músicos» de todas las edades y niveles, la administradora afirma que por el local han pasado «desde niños que compraban su primera flauta para el colegio, hasta miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León».

En este sentido, escuelas de música, bandas municipales, conservatorios y profesionales del sector han encontrado sus estanterías no son instrumentos sino asesoramiento experto y atención personalizada: «No es solo dispensar instrumentos, es crear vínculos», señala Mellado. Y es esto mismo lo que manifiesta que van «a echar de menos, el trato con las familias y la gente».

Durante casi dos décadas, Musicarium ha sido un punto de referencia cultural en Valladolid, contribuyendo con experiencia, profesionalidad y consejos a la vida musical de la ciudad. Sin embargo, tal y como explica Mellado, la decisión de cerrar responde «a un cúmulo de cosas», como puede ser «el cansancio físico y emocional, además del cambio que se está produciendo en el comercio en general», ha detallado la administradora.

«Todavía no hemos cerrado y el llamamiento que hicimos está siendo enormemente acogido»

Además, reconoce que, aunque la decisión ya está tomada, el sentimiento dominante durante estos días es la «nostalgia», ya que han sido 20 años «dedicados a la gente, a los instrumentos y a la música».

La noticia del cierre ha tenido efecto inmediato en la comunidad, y es que desde que se publicó el vídeo de despedida en sus redes sociales, numerosos clientes han acudido a la tienda para dejar mensajes de agradecimiento, comprar un último instrumento en el local o simplemente decir adiós. «Todavía no hemos cerrado y el llamamiento que hicimos está siendo enormemente acogido, la verdad es que te vas con el corazón encogido cada vez que cerramos la tienda», ha aseverado Sonia Mellado; Aunque afirma entre risas que los seguidores de su cuenta de Instagram «están subiendo más ahora que cierran, que cuando el establecimiento tenía abiertas sus puertas».

«Durante todos estos años el público no ha cambiado porque teníamos algo especial, y es que estábamos muy especializados en determinados instrumentos como el viento; pero lo que sí se ha notado es un cambio de hábito a la hora de comprar», ha añadido.

Transformación del comercio local

El cierre la tienda también evidencia la transformación del comercio local y aunque todavía permanecen establecimientos especializados por toda la ciudad de Valladolid, la competencia de las plataformas digitales ha modificado profundamente los hábitos de consumo. «La gente compra muchísimo en plataformas grandes, con precios más competitivos. Hemos intentado adaptarnos lo máximo posible, pero se pierde calidad y cercanía», explica Mellado. Aún así, subraya que el comercio local sigue siendo «fundamental» para la vida del barrio.

A pesar de cerrar Musicarium, la música continuará en la vida de sus responsables. José Alfonso seguirá tocando y participando en conciertos como músico activo, mientras que Sonia Mellado mantiene su escuela en el municipio de Laguna de Duero. Además, afirma que de forma habitual asisten a conciertos de sus clientes: «Ahora vamos a tener más tiempo para hacerlo, pero vamos a perder ese trato humano que teníamos todos los días».

Antes del cierre definitivo, la administradora lanza un mensaje claro de agradecimiento y de defensa al comercio local: «quiero dar las gracias a todos los clientes que nos han acompañado en estos 20 años y que nos siguen demostrando su cariño hoy en día, a las bandas y a las escuelas que han contado con nosotros». Por otro lado, ha recordado que en Valladolid quedan tiendas especializadas como Tamayo, Pianissimo o Video Zone, y pide «no olvidarlas», ya que opina que «el comercio local es el que hace el barrio».