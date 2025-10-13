El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María García Villalonga, propietario del bar Chico Loco, en su gastrobar de la plaza Circular. Carlos Espeso

El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid

El gastrobar Chico Loco, abierto desde el 1 de agosto, ha sufrido un incendio en su cocina y la aparición de un hombre con una pistola en dos meses y medio

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:50

Comenta

José María García Villalonga no gana para disgustos desde que decidió emprender en la plaza Circular de Valladolid con el gastrobar Chico Loco. Se embarcaba ... en un nuevo proyecto de hostelería que hasta el momento le ha dado más de un quebradero de cabeza en forma de sucesos. Dos meses y medio con la verja levantada y en los que hasta el momento, este joven emprendedor, acumula un incendio en su cocina y un 'cliente' que este domingo entró con una pistola, afortunadamente simulada, para dejarla encima de la barra. Además se hizo pasar por un policía colombiano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  3. 3

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  4. 4

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  5. 5

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  6. 6

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  7. 7 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  8. 8 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid

El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid