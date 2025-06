Continúa la búsqueda del anciano cuya desaparición denunció su médica de familia

Á. M. Valladolid Lunes, 2 de junio 2025, 19:22 Comenta Compartir

Por tierra, agua y aire. La búsqueda del anciano de 89 años, del que no se tiene noticias desde el pasado martes 27 de mayo, ... sigue activa después de que no se encontrara ningún indicio de su paradero tras varias jornadas intensas de búsqueda. La alerta la trasladó su médica de familia el pasado jueves, después de que no tuviera noticias del hombre. Dada la sintomatología de las dolencias de este hombre, así como su avanzada edad, le hicieron temer por su seguridad, por lo que lo puso en conocimiento de la Policía Nacional.

El testigo lo recogió el Grupo de Homicidios y Desaparecidos, que dirige hasta el momento una infructuosa búsqueda. Las labores se han centrado desde un inicio en la zona sur de la ciudad, donde el anciano solía salir a pasear. Especial énfasis se ha puesto en el tramo comprendido desde el Puente de Hispanoamérica hasta la urbanización Santa Ana, zona en la que se tiene constancia de los últimos movimientos. Noticia relacionada Un amigo llegó hasta él pero no pudo sacarlo del agua Incluido el Pisuerga, donde los Bomberos de Valladolid se han desplegado (la última vez en la mañana de este lunes) para peinar la zona, aunque analizar el río es una línea de investigación que no cierra la puerta a otras hipótesis. Los trabajos en el Pisuerga se centran precisamente en la misma zona donde hace quince días también desapareció un hombre que se acercó a pescar. Su cuerpo sin vida fue hallado días después. Con drones Asimismo, la Policía Nacional inspecciona también todas las inmediaciones con drones, aunque el primer día, por las inclemencias meteorológicas, no se pudo desplegar. En el dispositivo, además de los Bomberos de Valladolid y la Policía Nacional, trabajan también efectivos de la Policía Municipal, Protección Civil de Valladolid y Zaratán y del grupo de rescate de Protección Civil Valladolid.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión