¿En qué consiste la audiencia preliminar de este miércoles en el caso Esther López?

Hablarán las partes y la jueza tendrá que resolver. El Juzgado de Instrucción número 5 acogerá este miércoles la audiencia preliminar del caso de Esther ... López en lo que se presupone que será el último trámite para que el procedimiento aterrice en la Audiencia de Valladolid para sentar en el banquillo de los acusados a Óscar Sanz, el único investigado por la muerte de la vecina de Traspinedo hace casi cuatro años.

¿Y en qué consiste esta audiencia preliminar? En esta ocasión, la titular del juzgado escuchará a las partes. «Cada uno explicará su tesis y lo que defiende. Sin llegar a ese extremo es como si fueran las conclusiones finales tras el juicio», apuntan fuentes jurídicas. Expondrán sus motivos en un acto al que está citado el propio Óscar Sanz, la última persona que se conoce que vio con vida a Esther López la noche de su desaparición. De igual manera se practicarán diligencias acordadas para este miércoles u otras que se podrán resolver en ese acto. Cuestiones sencillas porque la titular del juzgado ya ha adelantado en más de una ocasión que la instrucción está «completa y que se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción de la causa».

Tras escuchar a todas las partes, será el turno de la jueza que tiene hasta tres días para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral. Podría ser, incluso, este mismo miércoles tras escuchar a las partes. Una decisión en la que tiene aún cabida el archivo de la causa o también, por no excluir ninguna posibilidad, el sobreseimiento parcial.

Ley del Jurado

Si finalmente se abre el juicio oral (la fecha del juicio no se conocerá estos días), la causa pasará a la Audiencia de Valladolid con la Ley del Jurado en la mano y con un procedimiento que tendrá que seguir superando nuevos trámites. Como por ejemplo, el inicio de la elección de los miembros o el auto de hechos justiciables (constituyen el objeto del juicio). Pero para tal fin aún quedan muchos meses, ya que la causa se mudaría a la Audiencia Provincial y se trataría como uno más. «Esta causa no tiene ninguna preferencia respecto a otras», apuntan las mismas fuentes.

A la audiencia preliminar tendrá que acudir Óscar Sanz. Se desconoce cómo llegará el sospechoso de matar a Esther López a la sede judicial de la calle Angustias, si bien en su última presencia fue introducido en coche al interior del inmueble por motivos de seguridad. Todo ello para evitar posibles situaciones de riesgo, pues media hora antes de que empiece el acto, la familia de Esther López ha convocado una concentración a las puertas del juzgado. Esta será a las 9:30 horas, mientras que la audiencia preliminar está prevista que arranque a las 10:00 horas.

Será la primera vez que Óscar Sanz acuda al juzgado tras conocer las peticiones de prisión para el único investigado. Se enfrenta desde los 18 años de privación de libertad que solicita la Fiscalía hasta los 39 años de los padres de la víctima por un delito de asesinato. Todas las acusaciones, tanto la pública como la particular, se han apoyado en el informe de la UCO de la Guardia Civil en el que consideran que la noche de la desaparición «Óscar Sanz atropelló con su coche a Esther López».

Por su parte, la defensa del investigado, en estos cuatro años, ha luchado siempre por la inocencia de su cliente «puesto que, tras casi cuatro largos años de causa, no existen indicios razonables para que se le pueda acusar de haber participado en los hechos que se le imputan».

Óscar Sanz permanece en libertad bajo medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias semanales en la Guardia Civil), pese a los recursos de la acusación particular para pedir prisión provisional sin fianza. La defensa solicita el sobreseimiento de la causa alegando falta de pruebas concluyentes e incoherencias en los informes policiales y forenses.