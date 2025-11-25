El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La hermana de Esther López, junto a un cartel que pide justicia por la joven. R. Jiménez

Valladolid

La jueza del caso Esther López vuelve a rechazar la práctica de nuevas pruebas solicitadas por el acusado

La apertura del juicio oral por el asesinato de la joven de Traspinedo que fue encontrada muerta en 2022 será el 3 de diciembre

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid emitió este martes una resolución en la que vuelve a rechazar la práctica de las diligencias complementarias solicitadas por la defensa del acusado Óscar Sanz en el caso del asesinato de Esther López, que fue encontrada muerta en Traspinedo en febrero de 2022.

Una resolución que llega tras el recurso de reforma y apelación de la defensa contra el auto dictado el pasado 28 de febrero, en el que la jueza entendía que la causa y su instrucción «está completa» e «incluso se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción» de la misma, y que «no es precisa la aportación de lo solicitado para la continuación con la siguiente fase del procedimiento de jurado, evitando además continuar con la dilación indebida del procedimiento».

Noticias relacionadas

La audiencia preliminar del caso Esther López se pospone al 3 de diciembre

La audiencia preliminar del caso Esther López se pospone al 3 de diciembre

Un análisis sobre el tratamiento del caso Esther López pone en valor el rigor del periodismo local

Un análisis sobre el tratamiento del caso Esther López pone en valor el rigor del periodismo local

La juez apunta que se remite a la fundamentación expuesta al efecto de denegar las más pruebas solicitadas, «al entender que los argumentos de la resolución deben quedar íntegramente reproducidos pues en estos se exponen los motivos por los que se entendió que no procede acordarla, dando por reproducidos los argumentos que se expusieron en dicho auto, y que por razones obvias no se van a copiar/pegar, uno a uno, estando dicha resolución en el acontecimiento 2591», según el auto remitido por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y recogido por la Agencia Ical.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid pospuso del 24 de noviembre al 3 de diciembre la audiencia preliminar para acordar la apertura de juicio oral por el asesinato de la joven de Traspinedo, por el procedimiento de jurado popular.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  3. 3 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  4. 4 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  5. 5 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  6. 6

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  9. 9 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  10. 10 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La jueza del caso Esther López vuelve a rechazar la práctica de nuevas pruebas solicitadas por el acusado

La jueza del caso Esther López vuelve a rechazar la práctica de nuevas pruebas solicitadas por el acusado